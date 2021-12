Sebastian Vettel vindt dat Lewis Hamilton en Max Verstappen allebei een terechte wereldkampioen zouden zijn in 2021, maar diep in zijn hart hoopt hij toch op de eerste Nederlandse Formule 1-titel. Anders raakt zijn held Michael Schumacher een record kwijt.

De succesvolle Schumacher deelt het recordaantal van zeven wereldtitels nu nog met Hamilton. Als de Brit zondag opnieuw kampioen wordt, heeft hij het record met acht titels alleen in handen.

"Dus daarom hoop ik diep van binnen wel op Max", zei Vettel donderdag op een van de persconferenties in Abu Dhabi. "Aan de andere kant: ook al wint Hamilton nog vijf titels, voor mij is Michael Schumacher de grootste aller tijden."

Ook door zijn eigen succesvolle verleden bij Red Bull heeft de viervoudig wereldkampioen een lichte voorkeur voor Verstappen, ook al zou hij dan niet meer de laatste coureur zijn die kampioen werd met het team. "Dat maakt me niets uit. Ik zou blij voor Red Bull zijn, het zou leuk zijn om ze weer te zien winnen. Ik heb goede herinneringen aan het team, maar zowel Verstappen als Hamilton verdient het."

Alonso: 'Verstappen rijdt Red Bull naar ander niveau'

Ook Fernando Alonso kreeg vragen over de strijd tussen Verstappen en Hamilton. Hij was lovend over de coureur van Red Bull. Op beelden van Ziggo is te zien dat de Spanjaard naar de kwalificatieronde van Verstappen in Saoedi-Arabië kijkt en geniet. "Hij rijdt die auto echt naar een ander niveau."

Alonso zou Verstappen daarom de verdiende kampioen vinden. "En Mercedes mag het constructeurskampioenschap winnen, want die hebben de beste auto gebouwd."

Het hele titelgevecht spreekt de tweevoudig wereldkampioen als autosportliefhebber aan. "Ja, het is leuk om te volgen, ik ben uiteindelijk ook fan."

De intense strijd doet Alonso denken aan zijn eigen gevechten met Schumacher, die in 2006 achter hem als tweede eindigde in de WK-stand. "Je herkent de stress die ze meemaken."

Fernando Alonso donderdag in Abu Dhabi. Fernando Alonso donderdag in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

'Boete voor Verstappen was overdreven'

Hoewel Alonso zei geen voorkeur voor Verstappen te hebben, sprak hij wel zijn steun voor de Nederlander uit in diens strijd met de wedstrijdleiding. "Sommige beslissingen zijn misschien wel iets te hard. 50.000 euro voor het aanraken van een vleugel gaat erg ver. Maar uiteindelijk moet je de beslissingen respecteren."

Advies voor de beide titelkandidaten heeft de 41-jarige Alonso niet. "Dat hebben ze niet nodig. Ze zijn allebei erg goed voorbereid."

Zondag strijden Verstappen en Hamilton op het Yas Marina Circuit om de wereldtitel. Als beide coureurs uitvallen of geen punten scoren, is de Nederlander door een groter aantal overwinningen in 2021 wereldkampioen. Komen ze beiden over de streep, dan wint de coureur met de hoogste klassering de titel.