Met de beslissende Grand Prix in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton voor de deur, laat de Nederlander duidelijk van zich horen. Verstappen vindt dat hij in de vorige race oneerlijk is behandeld door de wedstrijdleiding in de Formule 1.

"De regels gelden blijkbaar niet voor iedereen", blikte de Red Bull-coureur donderdag in Abu Dhabi nog even terug op de vorige race in Saoedi-Arabië. Daar kreeg Verstappen twee tijdstraffen voor incidenten met Hamilton. Onterechte straffen, vindt de huidige WK-leider.

Vooral de vijf seconden tijdstraf die Verstappen kreeg voor zijn duel met de Mercedes-kopman in de eerste bocht zit hem dwars. "Anderen deden precies hetzelfde en kregen geen straf", verwees hij naar een soortgelijke situatie tussen de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc.

"Als je vooraan rijdt lig je altijd meer onder een vergrootglas, maar ik begrijp het nog steeds niet helemaal. We gingen allebei van de baan."

Lewis Hamilton reed in Saoedi-Arabië vol tegen Max Verstappen aan. Lewis Hamilton reed in Saoedi-Arabië vol tegen Max Verstappen aan. Foto: Getty Images

'Hij duwde me van de baan'

Verstappen kreeg na de race ook nog een tijdstraf voor 'onvoorspelbaar remmen' op het moment dat hij Hamilton voorbij wilde laten. "Daar ben ik het ook niet mee eens. En daarna duwt hij me nog van de baan ook. Hij keek zelfs naar me. Maar daar krijgt hij alleen een waarschuwing voor. Dat is gewoon niet eerlijk."

De Limburger is niet van plan om zijn rijstijl aan te gaan passen om straffen te ontlopen. "Ik wil dat het eerlijk is voor iedereen en dat is het momenteel niet. Waarom zou ik dan iets gaan veranderen? Iedereen zou zo moeten mogen racen."

Vanuit de FIA is in ieder geval geen waarschuwing gekomen dat Verstappen in Abu Dhabi iets moet aanpassen. "Ik heb van niemand iets gehoord."

Max Verstappen kan komend weekend wereldkampioen worden. Max Verstappen kan komend weekend wereldkampioen worden. Foto: Getty Images

Verstappen krijgt bijval van Ecclestone

Uit het Mercedes-kamp, en dan met name van teambaas Toto Wolff en Hamilton zelf, kreeg Verstappen na de race in Saoedi-Arabië de nodige kritiek te verduren. Volgens oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone ging dat te ver en hij stelde dat Verstappen wordt gepest door Mercedes.

"Ik ervaar het niet als pesten", zei Verstappen over de bijval van de 91-jarige Brit. "Maar Bernie voelt duidelijk dat er iets mis is. Ik heb ook een hele andere kant van Mercedes leren kennen. En dat is geen positieve kant."

Zondag strijden Verstappen en Hamilton op het Yas Marina Circuit om de wereldtitel. Als beide coureurs uitvallen of geen punten scoren, is de Nederlander door een groter aantal overwinningen in 2021 wereldkampioen. Komen ze beiden aan de streep, dan wint de coureur met de hoogste klassering de titel.