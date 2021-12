De Grand Prix van Abu Dhabi staat ook de komende negen jaar op de Formule 1-kalender. Het contract met het Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) is verlengd tot en met 2030.

De race in Abu Dhabi maakt sinds 2009 deel uit van de kalender en wordt verreden op het Yas Marina Circuit. De Grand Prix staat regelmatig als laatste race van het seizoen op het programma.

"De organisatie zorgt altijd weer voor een geweldig einde van het Formule 1-seizoen", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Mede door de veranderingen die zijn doorgevoerd op het circuit wachten ons de komende jaren mooie races in Abu Dhabi."

De Grand Prix van Abu Dhabi is sinds 2009 meerdere keren het podium geweest waar de strijd om de wereldtitel wordt beslecht. Vorig jaar won Max Verstappen de race in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, al was Lewis Hamilton toen al zeker van de wereldtitel.

Komend weekend staat er wel weer een wereldtitel op het spel in Abu Dhabi, waar de apotheose volgt van de spannende strijd tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander van Red Bull Racing en de Brit van Mercedes staan beiden op 369,5 punten.

De eerste vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi staat vrijdag om 10.30 uur op het programma. De race is zondag om 14.00 uur.