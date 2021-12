Max Verstappen is benieuwd naar het vernieuwde Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, waar zondag de allesbeslissende slotrace van het Formule 1-seizoen wordt verreden. De baan is op een aantal punten anders dan in voorgaande jaren.

Het circuit is stevig onder handen genomen om de baan sneller te maken. Zo zijn twee chicanes vervangen door ruime haarspeldbochten om het inhalen te vergemakkelijken.

Daarnaast is de bochtige en hoekige laatste sector vloeiender geworden, zodat de auto's daar makkelijker achter elkaar aan kunnen rijden.

"Het circuit is nu sneller. Het wordt interessant om te zien hoeveel invloed dit heeft op de afstelling van de auto", zegt Verstappen in een vooruitblik op het cruciale weekend. "Het is enorm belangrijk om ons hier in Abu Dhabi goed te kwalificeren. Hopelijk gaat ons dat lukken."

'Hopelijk komen we nu geen snelheid tekort'

Vorig jaar reed de Red Bull Racing-rijder in de kwalificatie naar poleposition en pakte hij de overwinning. Concurrent Lewis Hamilton werd toen derde. Verstappen wil echter geen conclusies verbinden aan de race van toen.

"De race van vorig jaar zegt niet altijd wat over het resultaat dat we dit keer gaan behalen, want er waren meerdere factoren die daar toen aan hebben bijgedragen", zegt hij. "We komen de afgelopen paar races wat snelheid tekort, maar hopelijk is dat dit weekend niet het geval."

Na de enerverende Grand Prix van Saoedi-Arabië van afgelopen zondag staan Verstappen en Hamilton exact gelijk. De rivalen voeren de WK-stand aan met ieder 369,5 punten.

Het raceweekend in Abu Dhabi begint vrijdag om 10.30 uur met de eerste vrije training. De allesbepalende race start zondag om 14.00 uur.