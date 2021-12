Volgens voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone spelen Mercedes en Lewis Hamilton een oneerlijk spel in de strijd om de wereldtitel met Max Verstappen. De 91-jarige Brit vindt dat de Nederlander van Red Bull gepest wordt door zijn concurrenten en spreekt van een psychologisch spel dat van invloed is geweest op de titelstrijd.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Verstappen had in juli nog 32 punten voorsprong op zijn Britse rivaal, die komende zondag in Abu Dhabi door een inhaalslag met precies evenveel punten aan de slotrace begint.

"Max is een kind in vergelijking met Lewis, die bovendien een enorm pr-team achter zich heeft staan", zei Ecclestone. "Ze zijn constant bezig om Max onderuit te halen en Toto (Wolff, teambaas van Mercedes, red.) heeft ook nog veel invloed op de racedirecteuren. Max vecht niet alleen tegen Lewis. Mercedes speelt een psychologisch spel."

Ecclestone denkt dat Hamilton de sterkste is als het op psychologische oorlogsvoering aankomt. "Max doet al een paar jaar mee, maar heeft niet de ervaring van Lewis, die al jaren omgaat met de wetenschap dat hij met Mercedes heerst. Voor Max is het de eerste keer dat hij in een auto zit waarmee hij wereldkampioen kan worden."

Bernie Ecclestone met Max Verstappen in 2016. Bernie Ecclestone met Max Verstappen in 2016. Foto: ANP

'Het is hoe dan ook goed voor de sport'

Ecclestone hoopt zondag een betere race te zien dan afgelopen weekend; Verstappen en Hamilton hadden het in de door incidenten ontregelde Grand Prix van Saoedi-Arabië regelmatig met elkaar aan de stok en de Brit botste zelfs vol op de achterkant van de Nederlander.

De oud-topman denkt in ieder geval dat degene met het meeste geluk gaat winnen. "Het is hoe dan ook goed voor de sport. De afgelopen jaren wisten de fans eigenlijk bij voorbaat al wie er zou gaan winnen. Dit jaar is anders. Er is wat mij betreft niets mis met Lewis. Hij doet alles wat in zijn vermogen ligt, maar heeft daarbij wel hulp."

Verstappen en Hamilton beginnen in Abu Dhabi met evenveel punten (369,5) aan de race in de woestijn. Hamilton kan zijn achtste wereldtitel veroveren, terwijl Verstappen op zijn eerste wereldkampioenschap jaagt.