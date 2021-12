Formule 1-baas Ross Brawn is erg tevreden over het optreden van de wedstrijdleiding bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië. In de strijd om de wereldtitel vochten Max Verstappen en Lewis Hamilton harde duels uit, waardoor het voor raceleider Michael Masi "een extreem moeilijke race" werd.

"Ik wil de FIA en racedirecteur Masi complimenteren met hun goede aanpak", schrijft Brawn dinsdag in zijn column op de Formule 1-website. "Het was voor hen een extreem moeilijke race en ik weet dat sommige mensen vinden dat enkele beslissingen controversieel waren, maar ik vind van niet."

Verstappen en Hamilton raakten in Djedda meerdere malen in de clinch. Een moment waarop Masi aan Red Bull vroeg om voor de herstart de positie van Verstappen terug te geven aan Hamilton, springt er in positieve zin uit voor Brawn.

"Michael ging daar heel pragmatisch mee om. Zulke discussies worden tijdens een race meerdere keren gevoerd", vertelt Brawn. "Voor sommige mensen leek het alsof Michael een deal sloot. Maar het is heel simpel: je kunt het voorstel van hem accepteren en anders gaan de stewards er naar kijken, die misschien een andere straf uitspreken."

De Australische racedirecteur Michael Masi had zondag de zware taak om de duels tussen Verstappen en Hamilton te beoordelen.

Brawn hoopt dat titelstrijd niet door stewards beslist wordt

Verstappens team Red Bull Racing was minder tevreden met het optreden van de wedstrijdleiding. Topman Helmut Marko eiste maandag dat Verstappen alsnog wordt vrijgesproken en dat juist Hamilton een straf krijgt voor een ander incident, waarbij de Brit achterop knalde bij de al dan niet hard remmende Nederlander.

Zondag beginnen de twee coureurs met een gelijk puntentotaal aan de allesbeslissende race van het seizoen in Abu Dhabi. Brawn hoopt op een sportief einde van de bloedstollende titelstrijd.

"Het zal een zware race worden. Geen van beiden zal een duimbreed toegeven, maar we willen een sportieve wedstrijd. We willen niet dat ze over de grens gaan", schrijft Brawn.

"We willen niet dat dit kampioenschap wordt beslist door uitspraken van stewards en dat het eindigt met een beroep of iets dergelijks. Het moet eindigen op het circuit in Abu Dhabi, met de beste coureur als winnaar."

De race in Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.