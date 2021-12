Voormalig Formule 1-coureur Damon Hill adviseert de wedstrijdleiding van de Formule 1 al voorafgaand aan de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi duidelijk te maken wat er gebeurt als titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in botsing komen.

Hill, die in 1996 de wereldtitel in de koningsklasse veroverde, maakte in de jaren negentig twee keer mee hoe het seizoen eindigde met een crash tussen de twee kandidaten voor de titel.

"We hebben een voorgeschiedenis met het WK van 1997, toen alle punten van Michael Schumacher werden ingetrokken", zei Hill als analist bij Sky Sports. "De FIA zou de teams en coureurs vooraf duidelijk moeten maken wat zij waarschijnlijk gaat doen als er een crash plaatsvindt. Raken ze punten kwijt? En wat is de straf?"

Als Verstappen en Hamilton crashen bij een zogeheten race-incident - een crash waar beiden schuld aan hebben - wordt de Nederlander uitgeroepen tot kampioen. Hij heeft dit seizoen meer Grands Prix gewonnen dan Hamilton (negen om acht) en dat geeft dan de doorslag.

De twee rivalen beginnen na de chaotische race in Saoedi-Arabië met een gelijk puntenaantal (369,5) aan de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen werd op het Jeddah Corniche Circuit als schuldige aangewezen voor de incidenten tussen de twee. Red Bull Racing legt zich echter niet neer bij de straffen en verzamelt bewijs om de Nederlander vrij te pleiten.

Max Verstappen in duel met Lewis Hamilton. Max Verstappen in duel met Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

'Max rijdt op de limiet'

Hill werd zelf in 1994 in de slotrace in Australië aangereden door Schumacher, toen hij de Duitser binnendoor wilde passeren. Beide coureurs vielen uit en Schumacher pakte zo met één punt verschil zijn eerste van zeven wereldtitels.

Drie jaar later in Jerez reed Schumacher tegen de Williams van Jacques Villeneuve aan. De Ferrari-coureur moest de race staken en de Canadees werd ondanks de aanrijding derde en veroverde de wereldtitel. Schumacher werd voor straf dat seizoen gediskwalificeerd.

Hill ziet naar eigen zeggen overeenkomsten tussen de rijstijl van Schumacher en Verstappen. "Er zijn coureurs die zonder compromissen rijden. En ik denk dat Max een van hen is. Hij heeft heel veel kwaliteiten, hij rijdt briljant en het is opwindend om naar te kijken. Hij rijdt op de limiet."

"Ik denk dat Lewis, die daarmee moet dealen, nu heel voorzichtig is", vervolgde de Brit. "Hij is niet geïntimideerd, maar wel heel erg op zijn hoede voor Max. En waarschijnlijk terecht. Beide jongens willen enorm graag wereldkampioen worden. Er gaan sowieso tranen vloeien."