Red Bull Racing is kwaad en legt zich niet neer bij de uitslag van de door Lewis Hamilton gewonnen Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het Formule 1-team van Max Verstappen verzamelt bewijs om de Nederlander vrij te pleiten en betoogt dat juist de Brit van Mercedes een straf moet krijgen.

"We voelen ons onrechtvaardig behandeld", zegt Red Bull-topman Helmut Marko maandag tegen de Duitse krant Bild. "We werken er hard aan om te bewijzen dat Verstappen bij de botsing met Hamilton niet extra hard geremd heeft."

De woorden van Marko gaan over het incident dat zondag tien ronden voor de finish op het Djeddah Corniche Circuit plaatsvond. Verstappen kreeg van zijn team via de boordradio de opdracht om de eerste plaats aan Hamilton te geven. Vervolgens remde de Nederlander en was er de botsing met zijn titelconcurrent.

"Hamilton schatte de situatie simpelweg verkeerd in en reed daardoor achter op de auto van Verstappen", betoogt Marko. "Het gevolg was dat er twee grote scheuren in de achterbanden van Verstappens auto zaten. Daardoor kon hij Hamilton niet meer aanvallen. Op de rechte stukken moest hij het gas loslaten om op deze banden nog de finish te kunnen halen."

Verstappen kwam uiteindelijk als tweede over de finish, waardoor hij nu in de WK-stand in punten gelijkstaat met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Zondag wacht daardoor in Abu Dhabi een spannende laatste race van het seizoen en valt de beslissing in de titelstrijd.

'Ik weet niet of dat eerlijk is'

In tegenstelling tot de mening van Marko en Red Bull wees de wedstrijdleiding Verstappen zondag aan als schuldige voor de botsing met Hamilton. De 24-jarige Limburger kreeg tien strafseconden, maar dat had geen gevolgen voor de einduitslag.

Marko denkt niet alleen te kunnen bewijzen dat Verstappen geen blaam treft, maar zelfs dat Hamilton een straf moet krijgen. "Als we alle feiten bij elkaar hebben, brengen we die naar de wedstrijdleiding. Hopelijk komt er dan een nieuwe beoordeling. We kunnen onze standpunten onderbouwen en het is te hopen dat dit leidt tot een straf voor Hamilton."

Mercedes en Hamilton wijzen met de beschuldigende vinger naar Verstappen en benadrukken al langer dat ze een eerlijke strijd voeren. Marko betwist dat. "Ik herinner me de race op Silverstone, waar Max van de baan werd gekegeld door Hamilton. Ik weet niet of dat eerlijk is. Het is een zwaar gevecht en daarbij zijn wij ontevreden over de beslissingen van de wedstrijdleiding."