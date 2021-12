Max Verstappen maakt bij de jaarlijkse sportverkiezing van de BBC kans om als eerste Nederlander ooit te worden verkozen tot World Star of the Year. De Formule 1-coureur is samen met vijf anderen genomineerd voor de prestigieuze prijs van de Britse omroep.

De andere genomineerden zijn de Mexicaanse bokser Saúl 'Canelo' Álvarez, de Ierse jockey Rachael Blackmore, Americanfootbalspeler Tom Brady uit de Verenigde Staten, tennisser Novak Djokovic en de Jamaicaanse atlete Elaine Thompson-Herah, die in Tokio olympisch goud won op de 100, 200 en 4x100 meter. Vorig jaar ging de prijs naar de Russische UFC-vechter Khabib Nurmagomedov.

Tot en met dinsdag 14 december, twee dagen na de laatste en beslissende Formule 1-race van 2021, kan via de website van de BBC gestemd worden. Op zondag 19 december worden de prijzen uitgereikt op het Britse sportgala.

De prijs voor de BBC World Sport Star of the Year (voorheen BBC Overseas Sports Personality of the Year) wordt sinds 1960 uitgereikt. Roger Federer kreeg die maar liefst vier keer: in 2004, 2006, 2007 en 2017. Usain Bolt (in 2008, 2009 en 2012) en Muhammad Ali (in 1973, 1974 en 1978) volgen met drie awards.

40 Verstappen over penalty: 'Wil er geen woorden aan vuilmaken'

Lauda en Vettel vielen in de prijzen

Britse sporters kunnen niet worden uitgeroepen tot World Sport Star of the Year en Lewis Hamilton werd dan ook nooit verkozen. De enige Formule 1-coureurs die de prijs hebben gekregen, zijn Niki Lauda (in 1977) en Sebastian Vettel (in 2013). Zij kroonden zich dat jaar ook tot wereldkampioen.

Verstappen kan komend weekend ook wereldkampioen worden. De 24-jarige coureur van Red Bull begint zondag met evenveel punten (369,5) als Hamilton aan de afsluitende race in Abu Dhabi.

Als Verstappen en Hamilton crashen bij een zogeheten race-incident - een crash waar beiden schuld aan hebben - wordt Verstappen uitgeroepen tot kampioen. Hij heeft dit seizoen meer Grands Prix gewonnen dan Hamilton (negen om acht) en dat geeft dan de doorslag.