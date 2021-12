Esteban Ocon baalt er enorm van dat hij er zondag net niet in slaagde om op het podium te eindigen in Saoedi-Arabië, maar hij is ook reëel. Volgens de Alpine-rijder had hij niet veel dingen anders kunnen doen.

Ocon leek erin te slagen om Mercedes-coureur Valtteri Bottas achter zich te houden en voor de derde keer in zijn carrière op het podium te eindigen, maar op de finishlijn werd de 24-jarige Fransman alsnog gepasseerd door de Fin.

"Ik heb alles gegeven. De winnaar in me is teleurgesteld om met zo'n klein verschil het podium mis te lopen, maar ik ben ook heel trots op het team. Een vierde plaats en twaalf punten is geweldig", aldus Ocon.

"We hebben tijdens de race de juiste keuzes gemaakt en deden alles op het juiste moment. Het was ook mooi om vanaf poleposition te starten, iets wat ik sinds 2015 in de GP3 niet meer had gedaan. Ik wist alleen wel dat ik niet met Lewis Hamilton en Max Verstappen zou gaan strijden."

Ocon vertrok vanaf pole bij de herstart na een crash waarbij Charles Leclerc, Sergio Pérez, Nikita Mazepin en George Russell betrokken waren. Hij profiteerde er daarbij van dat Verstappen zijn plek moest teruggeven aan Hamilton.

Met nog één Grand Prix te gaan is Ocon de nummer elf in de WK-stand. De strijd om de wereldtitel wordt komend weekend beslist in Abu Dhabi. Verstappen en Hamilton staan allebei op 369,5 punt.