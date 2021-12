Binnen- en buitenlandse media zijn het er maandag over eens dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië in een rijtje met iconische Formule 1-races thuishoort. Max Verstappen moest de zege aan Lewis Hamilton laten, wat betekent dat komend weekend een bloedstollende ontknoping van de titelstrijd wacht.

In een chaotische race, die meerdere keren werd stilgelegd, moest Verstappen zijn leidende positie uiteindelijk afstaan aan Hamilton. De Nederlander kreeg twee tijdstraffen op het Jeddah Corniche Circuit, waarvan één pas na de race.

"Waanzin in de woestijn", kopt het AD. "Rode vlaggen, safetycars, botsingen, onderhandelingen met de wedstrijdleiding, misverstanden, straffen en scheldpartijen", gaat de krant verder. "De eerste Formule 1-race in Saoedi-Arabië gaat de boeken in als een van de meest chaotische en wonderlijke Grands Prix aller tijden."

"Niet in de laatste plaats omdat het weer raak was tussen aartsrivalen Hamilton en Verstappen. Maar ook door de uiteindelijke afloop. Hoe mooi en uniek na 21 enerverende races in 2021: met ieder 369,5 punt gaan de twee titanen het volgende week voor eens en altijd uitvechten in Abu Dhabi."

Ook de Volkskrant kwam ogen en oren tekort om de race te volgen. "In de voorlaatste race van het seizoen kwamen alle facetten van hun zenuwslopende titelstrijd samen. Van blufpoker en het politieke spel tussen hun teams, tot de keiharde gevechten op het asfalt tussen de twee beste Formule 1-coureurs op dit moment", schrijft de krant.

"Met Verstappen na die vijftig rondjes vol sensatie en intrige uiteindelijk dus als de verliezer op de tweede plek. Het onverbiddelijke karakter van het gloednieuwe stratencircuit in Djedda, dat acht maanden geleden was aangelegd, speelde zoals verwacht een sleutelrol in de race."

'Het was moeilijk om alles bij te houden'

De Telegraaf concludeert dat de kijker is verwend, maar eindigt ook met een kritische kanttekening naar aanleiding van de vele incidenten en straffen. "Waar gaat dit heen? Ook op 100 kilometer van bedevaartsoord Mekka vlogen Verstappen en Hamilton - en dus Red Bull en Mercedes - elkaar wederom in de haren", is er te lezen.

"Dat beide kemphanen na de krankzinnige winst van de Brit in Djedda met een gelijk aantal punten richting de finale van het seizoen scheuren, is een droomscenario voor de Formule 1. Voor de kijker is het evenwel nauwelijks nog te volgen."

In Britse media wordt de race in Djedda eveneens als heel bijzonder ervaren. "In een van de meest dramatische Grands Prix in jaren werd de race twee keer stilgelegd, waren er drie starts en was er een mooie strijd tussen de titelkandidaten", aldus de BBC. "Er gebeurde zo veel, dat het moeilijk was om bij te houden. Vooral omdat Hamilton en Verstappen om beurten in het voordeel waren."

The Guardian schrijft: "De race vol chaos, misverstanden en verwarring past misschien wel in een onmogelijk te voorspellen seizoen. Over deze race, die werd onderbroken door rode vlaggen, safetycars en clashes tussen de twee leiders, zal nog lang worden nagesproken."

Volgens Sky Sports was de race een optelsom. "De spanning in de strijd tussen Hamilton en Verstappen steeg gedurende het seizoen. Na eerdere aanvaringen op Silverstone en Monza kunnen we stellen dat de voorlaatste race van het seizoen de meest dramatische was, die tot de meeste vijandigheid tussen de twee heeft geleid."