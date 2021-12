Max Verstappen heeft voor de botsing met Lewis Hamilton in de Grand Prix van Saoedi-Arabië een tijdstraf van tien seconden gekregen. De stewards kwamen zondagavond tot het oordeel dat de Nederlander schuld had aan het incident. Hamilton blijft onbestraft.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

De tijdstraf voor Verstappen verandert niets aan de uitslag van de voorlaatste race van het seizoen. De Nederlander eindigde na een incidentrijke race als tweede achter Hamilton, waardoor beide titelrivalen de leiding in de WK-stand delen. Valtteri Bottas werd derde, maar deed dat op ruime afstand van Verstappen.

De Limburger remde in de 38e ronde op een recht stuk af omdat hij de leidende positie in de wedstrijd wilde teruggeven aan Hamilton. Dat deed de Red Bull-coureur op advies van zijn team, nadat hij even daarvoor een aanval had afgeslagen door een bocht af te snijden.

Hamilton leek verrast door de manoeuvre van zijn rivaal, hield ook in en reed vervolgens tegen de achterkant van de auto van de Nederlander. Hij beschadigde daarbij zijn voorvleugel, maar kon de race wel vervolgen.

40 Verstappen over penalty: 'Wil er geen woorden aan vuilmaken'

'Plotseling remmen Verstappen oorzaak botsing'

De stewards bestudeerden de beelden na de race, spraken met beide coureurs en kwamen tot de slotsom dat Verstappen het grootste aandeel in de aanrijding had en dat een tijdstraf van tien seconden op zijn plaats is. Tegen de uitspraak is nog wel beroep mogelijk.

"Bij de beslissing om Verstappen te straffen was het belangrijkste punt voor de stewards dat hij plotseling remde. Hoewel we constateren dat Hamilton Verstappen had kunnen inhalen toen hij voor het eerst afremde, begrijpen we waarom beiden niet als eerste coureur de DRS-zone in wilden", staat in de verklaring van de FIA.

"Het plotselinge remmen van Verstappen werd door de stewards als grillig beoordeeld en daarom wordt hij als veroorzaker van de botsing gezien."

Verstappen liet Hamilton enkele rondes na de botsing alsnog passeren, maar pakte de eerste plaats direct weer terug. Even later haalde de Brit hem weer in. Hamilton reed daarna naar de winst, Verstappen eindigde als tweede.

De twee titelrivalen delen nu de eerste plaats, met 369,5 punt. Volgende week zondag volgt de spannende ontknoping met de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi.