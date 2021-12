Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië teleurgesteld met de tweede plek van Max Verstappen. De Brit erkende dat Mercedes een snellere auto had op het razendsnelle circuit in Djedda.

"Mercedes had vandaag een heel goede raceauto", zei Horner bij Sky Sports. "De realiteit is dat zij gewoon veel sneller waren. In de eerste sector van het circuit gaat het om de coureur en daar was Max sterk. In de laatste twee sectoren gaat het enkel om motorvermogen en daar pakte Mercedes alle winst."

Verstappen reed in de spectaculaire Grand Prix in Djedda geruime tijd aan de leiding, maar was in de slotfase niet meer bij machte om Lewis Hamilton achter zich te houden. De titelkandidaten, die zich beiden nog moeten melden bij de stewards, kwamen verschillende keren met elkaar in contact.

"Het was een heel moeilijke race om te managen", vervolgde Horner. "En dat geldt ook voor de wedstrijdleiding. Deze race had van alles: rode vlaggen, safetycars en virtuele safetycars. Maar we zijn bij verschillende momenten wel erg hard aangepakt."

Lewis Hamilton rijdt tegen de achterkant van Max Verstappen aan. Lewis Hamilton rijdt tegen de achterkant van Max Verstappen aan. Foto: Getty Images

'Het was duidelijk dat Max van zijn gas ging'

Verstappen en Hamilton hebben na afloop van de race tekst en uitleg bij de stewards moeten geven over een incident waarbij de Brit tegen de achterkant van de Nederlander aanreed. Verstappen kreeg de opdracht om Hamilton voorbij te laten, maar de Mercedes-coureur wist dat niet en raakte daardoor verward.

"Max probeerde zijn positie op te geven en dat hebben we ook gemeld bij de wedstrijdleiding", aldus Horner. "Hij ging duidelijk van zijn gas af en Lewis deed hetzelfde. Ik weet niet of Lewis een kunstje uit probeerde te halen met de DRS-lijn, maar het was duidelijk dat Max van zijn gas ging. We hebben alles helder overlegd."

Het is onduidelijk welke sancties de coureurs nog zouden kunnen krijgen of wanneer er een uitspraak over het incident komt. De Formule 1-coureurs sluiten het seizoen volgende week af in Abu Dhabi.