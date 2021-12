Lewis Hamilton vindt dat de schuld voor de crash in de Grand Prix van Saoedi-Arabië duidelijk bij Max Verstappen lag. De Brit raakte met nog ruim tien ronden te gaan de achterkant van de auto van zijn concurrent Max Verstappen en beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

Het incident gebeurde op het moment dat Verstappen over de boordradio van Red Bull Racing de opdracht kreeg om de eerste plaats aan Hamilton te geven. Toen de Mercedes-coureur er langs wilde snellen, trapte Verstappen volgens hem op de rem.

"Hij ging duidelijk over de grens", reageerde de zevenvoudig wereldkampioen op de persconferentie. "Ik begreep ook niet helemaal wat er aan de hand was. Maar achteraf kreeg ik een bericht dat hij ons wilde laten passeren. Dus het was best verwarrend."

Hamilton merkte bij zijn inhaalactie dat Verstappen probeerde te houden. "Ik zat te denken dat hij een of andere gekke tactiek uitprobeerde. Hij ging zo hard op de rem dat ik bijna vol op hem knalde. Het lijkt hem niet uit te maken of we allebei de finish halen."

Volgens de Mercedes-coureur staat het incident niet op zich. "Ik heb al zo vaak botsingen met deze man moeten voorkomen. Ik weet ook niet wat er allemaal om gaat in zijn hoofd. Ik race al 28 jaar en ben veel verschillende karakters tegengekomen. En sommige coureurs denken dat de regels op hen niet van toepassing zijn."

Hamilton viert de overwinning in Saoedi-Arabië. Hamilton viert de overwinning in Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

'Voelt alsof ik in de boksring sta'

De touché tussen Verstappen en Hamilton was overigens niet het enige incident op het Jeddah Corniche Circuit. De race kende twee herstarts vanwege een rode vlag en maar liefst vier virtual safetycar-situaties.

"Ik race al heel lang. Maar het was ongelooflijk zwaar", zei Hamilton. "Ik heb geprobeerd om zo sterk mogelijk te zijn, maar ook verstandig en met al mijn race-ervaring door de jaren heen, gewoon de auto onder controle te houden en netjes te blijven rijden."

Hamilton reed na het passeren van Verstappen onbedreigd naar de zege en komt in de WK-stand langszij, met nog maar één race te gaan. "Het voelt alsof ik in de boksring sta en ben klaar voor het laatste gevecht. Het is duidelijk dat anderen bereid zijn om het naar een ander niveau te tillen, maar ik wil het uitvechten op de baan en uit de problemen blijven."