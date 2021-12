Max Verstappen was na zijn tweede plaats in een uiterst tumultueuze Grand Prix van Saoedi-Arabië niet te genieten. De Nederlander zag zondag de overwinning gaan naar concurrent Lewis Hamilton, die met nog één race voor de boeg langszij komt in de WK-stand.

"Het was een heel enerverende race", zei een zichtbaar geïrriteerde Verstappen. "Er zijn een hoop dingen gebeurd waar ik het niet mee eens ben. Maar het is wat het is."

Verstappen doelde daarmee onder meer op het moment waarop hij een aanval van Hamilton wilde pareren en daarmee de bocht afsneed. De wedstrijdleiding besloot dat de Nederlander zijn eerste plaats moest afstaan en gaf hem ook nog een tijdstaf van vijf seconden.

"Het gaat meer om straffen dan om racen. Dat is in mijn ogen niet hoe het hoort te gaan in de Formule 1", foeterde Verstappen. "Ze willen ons niet laten racen. Wat er vandaag is gebeurd, vind ik echt ongelooflijk. Ze zijn geen woord uit mijn mond waard."

Bij het inhouden om Hamilton voorbij te laten gaan, kwamen de twee rivalen met elkaar in botsing. Hamilton reed een stuk van zijn voorvleugel kapot op de achterkant van de auto van Verstappen. Dat incident wordt nog onderzocht en krijgt dus mogelijk een staartje. Beide coureurs moeten zich vanavond melden bij de stewards.

"Ik wilde hem laten passeren en ik zat aan de rechterkant", vond Verstappen "En toen raakte hij me. Ik weet ook niet precies wat daar gebeurde."

Als straffen na de incidentrijke race uitblijven, gaan Verstappen en Hamilton beiden met 369,5 punten naar Abu Dhabi voor de slotrace van het seizoen. Als de twee daarna nog altijd een gelijk puntenaantal hebben, is het voordeel voor Verstappen omdat hij één race meer gewonnen heeft.

"Het zal daar beslist worden", zei Verstappen, die de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit kan worden in de Formule 1. "Laten we hopen dat we daar een goed weekend hebben."