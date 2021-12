Door een overwinning van Lewis Hamilton in de bizar verlopen Grand Prix van Saoedi-Arabië is de zevenvoudig wereldkampioen op gelijke hoogte gekomen met Max Verstappen. De Limburger van Red Bull werd tweede in de race op het Jeddah Corniche Circuit, die bol stond van de incidenten en controverses. Valterri Bottas pakte de derde plaats.

De titelstrijd bereikte het kookpunt op de baan in Djedda, met rechtstreekse duels tussen Hamilton en Verstappen, aanvaringen, klagende teams en coureurs over en weer en uiteindelijk een tijdstraf voor Verstappen.

Er loopt ook nog een onderzoek naar een ander incident tussen Verstappen en Hamilton, waarover de stewards hun licht nog moeten laten schijnen.

Omdat Hamilton naast de zege ook het punt voor de snelste ronde pakte, reizen beiden coureurs met 390,5 punten af naar de slotrace in Abu Dhabi. Het was de achtste overwinning van het seizoen voor Hamilton. Verstappen heeft negen zeges. Daarmee heeft de Nederlander in de slotrace een klein voordeel, mochten beide coureurs de finish niet halen.

Doordat de race veel incidenten kende, waren er twee herstarts vanwege een rode vlag en maarliefst vier virtual safetycar-situaties. Achter het trio op het podium pakte Esteban Ocon in de Alpine de vierde plaats, nadat hij op de valreep zijn derde positite verloor aan Bottas. Daniel Riccardio werd in de McLaren vijfde.

Top tien GP van Saoedi-Arabië 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Esteban Ocon (Alpine)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10. Lando Norris (McLaren)

Start verloopt nog relatief rustig

Bij de start kwamen zowel de als derde vertrekkende Verstappen als Bottas en Hamilton op de eerste startrij goed van hun plek, waardoor er in de eerste bocht geen schermutselingen waren. Wel moest Pére zwaar in de remmen om zijn teamgenoot niet aan te tikken.

Hamilton kon vanaf de kop het tempo controleren, terwijl Bottas weinig moeite had om Verstappen achter zich te houden. Zo leek de strijd om de podiumplaatsen af te stevenen richting de eerste en enige serie pitstopts. Tot Mick Schumacher in de snelle bocht 22 de controle over zijn auto verloor en hard in de bandenstapels klapte.

In eerste instantie kwam alleen de safetycar de baan op, waardoor Mercedes besloot om beide coureurs binnen te halen om de mediumbanden in te wisselen voor nieuwe harde banden. Verstappen bleef buiten, wat al snel een enigszins gelukkige maar ook juiste keuze bleek.

Bij de start moest genoegen nemen met de derde plaats Bij de start moest genoegen nemen met de derde plaats Foto: Getty Images

Rode vlag komt Verstappen goed uit

Wedstrijdleider Michael Masi legde de hele wedstrijd stil, om de auto van Schumacher op te ruimen en de bandenstapels te herstellen. In de reglementen staat dat er tijdens een rode vlag-situatie banden mogen worden gewisseld terwijl de auto's in de pitsstraat staan. Verstappen kreeg daarom nieuwe banden, en kon tegelijkertijd de leiding behouden.

Bij de herstart verloor de Nederlander de leiding alweer, om dat Hamilton vanaf de tweede plaats veel beter wegkwam. Verstappen remde daarop extreem laat en probeerde zijn auto bij het insturen van de eerste bocht naar links nog naast die van zijn titelrivaal te krijgen. Daarbij ging hij Hamilton wel voorbij, maar ging daarbij ook van de baan. Terwijl Verstappen Hamilton ophield, kwam Esteban Ocon er tussen. Verder naar achter raakte Leclerc Perez, een crash waarbij ook Nikita Mazepin en George Russell betrokken raakten. Dit keer legde de wedstrijdleiding de race direct stil.

Verstappen en Hamilton in duel in de eerste bocht Verstappen en Hamilton in duel in de eerste bocht Foto: Getty Images

Verstappen moet plaats teruggeven

Wedstrijdleider Michael Masi gaf Verstappen vervolgens direct de mogelijkheid aan Verstappen om Hamilton zijn plaats terug te geven, waardoor Ocon de pole voor de herstart cadeau kreeg. Hamilton begon de tweede herstart als tweede, Verstappen als derde.

De Nederland had een geweldige start en dook bij Hamilton aan de binnenkant, terwijl die zich vooral op Ocon focuste. Verstappen greep de leiding en kreeg al snel zijn titelrivaal achter zich aan, die snel afrekende met Ocon.

Er volgde ondanks maar liefst virtual safetycars een relatief rustige fase, waarin Verstappen Hamilton achter zich wist te houden. Die rust duurde niet lang.

Verstappen wil Hamilton zijn positie teruggeven, maar de Brit rijdt achterop de Red Bull Verstappen wil Hamilton zijn positie teruggeven, maar de Brit rijdt achterop de Red Bull Foto: Getty Images

Hamilton rijdt achterop Verstappen

Hamilton naderde Verstappen in ronde 36 en kreeg de kans op een aanval in de eerste bocht. De Nederlander verdedigde fel. Iets te fel, want beide coureurs schoten rechtdoor. Verstappen kreeg daarop vanuit zijn team te horen dat hij Hamilton voorbij te laten en ging daarop van het gas. Dat deed hij op een moment waarop de Mercedes-kopman er niet helemaal op leek te rekenen. Hamilton twijfelde en reed vervolgens achterop Verstappen. Daarbij raakte de Mercedes-voorvleugel beschadigd.

Er volgde een warrige situatie waarin de wedstrijdleiding de controle enigszins leek te verliezen. Verstappen liet Hamilton twee keer voorbij, en de Red Bull-coureur kreeg ook nog een vijf seconde tijdstraf kreeg voor het eerder duel tussen de twee een paar ronden eerder in de eerste bocht.

Uiteindelijk liet Verstappen Hamilton dan definitief voorbij, waarna zijn banden op waren. Hamilton kon niet meer worden bijgehaald, waardoor die ondanks schade aan zijn auto probleemloos naar de finish kon rijden. De Nederlander had mede dankzij zijn tijdstraf van vijf seconden ook niet de ruimte om nog een poging te doen voor de snelste rondetijd. Daarom reizen beide kemphanen met een gelijk aantal punten af naar Abu Dhabi.