Als gevolg van een crash bij de start van de Formule 2-race in het voorprogramma van de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn twee coureurs zondag naar het ziekenhuis vervoerd. De Fransman Théo Pourchaire kwam niet goed weg vanaf zijn derde startplaats, waarna de als achttiende vertrokken Braziliaan Enzo Fittipaldi er vol achterop klapte.

Volgens de FIA zijn beide coureurs bij bewustzijn. Nadat ze uit hun auto's waren gehaald, zijn Pourchaire (18) en Fittipaldi (20) per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Djedda.

Toen het start-finishgedeelte onder toezien van Michael Masi weer was schoongeveegd, werd de race voor twintig minuten hervat. Omdat de Formule 1-race op het Jeddah Corniche Circuit om 18.30 uur Nederlandse tijd start, was er geen tijd meer om de hele race uit te rijden.

Bovendien volgde er vrij snel nadat de race met de Australische klassementsleider Oscar Piastri aan de leiding weer op gang was gebracht nóg een crash. Ditmaal vlogen Guilherme Samaia en Olli Caldwell de muur in.

De Formule 2-race was al uitgesteld als gevolg van een eerdere crash, die tot reparatiewerkzaamheden leidde. Vanwege te weinig gereden rondes zijn er halve punten uitgedeeld. Piastri won en is bij de laatste races in Abu Dhabi over een week de grootste kandidaat om kampioen te worden.