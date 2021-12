Max Verstappen mag zondag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewoon vanaf de derde positie van start gaan. De versnellingsbak van de Red Bull-wagen van de Nederlander hoeft niet vervangen te worden en dus krijgt hij ook geen gridstraf, zo melden De Telegraaf en het Duitse Motorsport-Magazin.

Verstappen leek zaterdag op weg naar poleposition bij de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit, tot hij in de laatste bocht in aanraking kwam met de muur. Het was lang onduidelijk of zijn versnellingsbak daarbij beschadigd was geraakt. Dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn.

Bij een vervanging van de versnellingsbak had Verstappen een gridstraf van vijf plekken gekregen en zou hij vanaf de achtste plek moeten starten.

Lewis Hamilton begint zondag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) vanaf poleposition aan de GP van Saoedi-Arabië en zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas bezet plek twee. Daarachter staat dus Verstappen op plaats drie.

Verstappen kan wereldkampioen worden in Djedda

Als polesitter heeft Hamilton een goede uitgangspositie om Verstappen zondag van de wereldtitel te houden.

De Limburger kan in Djedda voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen worden, mits hij achttien punten uitloopt op Hamilton. Als dat niet lukt, valt volgende week bij de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi de beslissing.

Mercedes-teambaas Toto benadrukte zaterdag na de kwalificatie dat het voor Hamilton en Bottas heel belangrijk wordt om Verstappen in de eerste ronde achter zich te houden. "Verstappen zal zo snel mogelijk voorbij Valtteri en Lewis willen komen, maar daar gaan wij natuurlijk niet aan meewerken", aldus Wolff.