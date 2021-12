Mercedes-teambaas Toto Wolff was verrast nadat Lewis Hamilton (eerste) en Valtteri Bottas (tweede) zich zaterdag in Saoedi-Arabië op de eerste startrij kwalificeerden. Max Verstappen leek op weg naar poleposition, maar de Nederlander crashte in de laatste bocht.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Formule 1 is te gek en zit nog altijd vol verrassingen", zei Wolff voor de camera van Sky Sports. "Red Bull had een zeer dominant pakket. Hun auto was fantastisch en ze kregen de banden al na één ronde op temperatuur, terwijl dat bij ons langer duurde. Max lag een halve seconde voor en toen ging hij opeens te wijd in de laatste bocht."

"We hebben nooit opgegeven en dat we nu als eerste en tweede eindigen geeft ons morgen een waanzinnig voordeel. Red Bull heeft zich qua raceafstelling gefocust op de snelheid over één ronde en ik denk dat wij morgen qua racesnelheid nog een klein voordeel hebben."

Hamilton verschaft zichzelf met zijn poleposition een goede uitgangspositie om Verstappen zondag van de wereldtitel te houden. De Red Bull-coureur kan voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen worden, mits hij achttien punten uitloopt op Hamilton.

'Max zal er volle bak voor gaan'

Wolff benadrukte dat het voor zijn coureurs heel belangrijk gaat zijn om Verstappen in de eerste bocht achter zich te houden. "Max zal er volle bak voor gaan. Het zou een enorm nadeel voor hem zijn als hij na de eerste bocht nog derde ligt. Hij zal zo snel mogelijk voorbij Valtteri en Lewis willen komen, maar daar gaan wij natuurlijk niet aan meewerken."

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 18.30 uur. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.