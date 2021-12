Red Bull Racing-teambaas Christian Horner baalde flink dat Max Verstappen zondag de poleposition voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië misliep. De Nederlander lag op koers om de snelste ronde te klokken, maar hij crashte in de laatste bocht.

"Hij is gefrustreerd en dat is begrijpelijk, want hij was aan een machtige ronde bezig", zei Horner. "Maar hij moet zich snel herpakken en zondag vanaf de derde startplek een heel goede race rijden."

De 24-jarige Verstappen, die na twee sectoren ruim twee tienden sneller was dan Lewis Hamilton, eindigde ondanks zijn crash nog wel als derde omdat hij eerder al een redelijk snelle ronde reed. Hamilton veroverde poleposition en Valtteri Bottas werd tweede.

De crash van Verstappen kan mogelijk nog een nare nasmaak krijgen. Als de versnellingsbak in zijn Red Bull beschadigd is en vervangen moet worden, kost hem dat een gridstraf van vijf plaatsen. "We zullen uitgebreid onderzoek doen. Een gridstraf voor een versnellingsbak kunnen we niet gebruiken", aldus Horner.

Max Verstappen was op weg naar poleposition in Djedda, maar crashte in de laatste bocht. Foto: AFP

'We moeten het van strategie hebben'

Horner hoopt dat Verstappen zich mede dankzij een goede pitstopstrategie naar voren kan knokken. "Daar zullen we het van moeten hebben, want inhalen is hier bijna onmogelijk. Maar het zal ongetwijfeld een gekke race worden met een aantal safetycars. Niettemin is op ieder stratencircuit een goede startpositie cruciaal."

Verstappen krijgt zondag in Djedda voor het eerst in zijn loopbaan een kans om wereldkampioen worden. Als de Red Bull-coureur erin slaagt om achttien punten uit te lopen op Hamilton, is de titelstrijd beslist. Al lijkt dat nu ver weg.

De Grand Prix van Soedi-Arabië begint zondag om 18.30 uur. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.