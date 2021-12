Lewis Hamilton was zaterdag verheugd met het behalen van poleposition voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Mede door een crash van Max Verstappen mag de Brit zondag vanaf de eerste plek aan de race beginnen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"We hebben zo ongelooflijk hard gewerkt. Dit is een heel, heel goed resultaat voor het hele team", zei Hamilton kort na de kwalificatie. "De Red Bull is hier van een ander niveau. Dus wat dat betreft ben ik erg dankbaar dat we dit voor elkaar hebben gekregen."

Verstappen leek op het razendsnelle circuit in Djedda Hamilton van poleposition te gaan houden, maar in de derde sector kwam de Nederlander in aanraking met de muur waarna hij crashte. Tot dat moment was Verstappen ruim twee tienden sneller dan de Mercedes-rijder.

Hamilton verschaft zichzelf met zijn poleposition een goede uitgangspositie om Verstappen zondag van de wereldtitel te houden. De Red Bull-coureur kan voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen worden, mits hij achttien punten uitloopt op Hamilton.

Max Verstappen crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Max Verstappen crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

'In de race zitten we altijd dichterbij'

Hamilton verwacht dat zijn auto tijdens de race nog beter presteert dan in de kwalificatie. "In de race zitten we altijd dichterbij", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen.

"Mijn longrun was gisteren tijdens de vrije trainingen erg goed, maar we hebben nu ook gezien dat Red Bull overduidelijk iets heeft veranderd aan de afstelling. Ze waren heel snel vandaag. Valtteri en ik moeten daar op anticiperen en dat gaan we ook zeker doen."

De Grand Prix van Soedi-Arabië begint zondag om 18.30 uur. Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.