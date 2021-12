Max Verstappen was zaterdag zwaar teleurgesteld na de dramatisch verlopen kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander was op weg naar poleposition, maar crashte in het slot van zijn laatste ronde en eindigde uiteindelijk als derde achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"Dit is natuurlijk vreselijk. Het was tot dat moment een goede kwalificatie. Het is erg moeilijk om de banden op te warmen, maar de snelheid was er zeker", zei de 24-jarige Verstappen kort na de kwalificatie.

Verstappen was in zijn laatste ronde op een gegeven moment 0,2 seconden sneller dan de snelste ronde van Hamilton en zo leek de Nederlander ook poleposition te gaan pakken, maar de Limburger raakte in een van de laatste bochten de muur.

"Ik weet niet precies wat er gebeurde", zuchtte Verstappen. "Ik blokkeerde mijn wielen en verloor de achterkant. De derde plek is teleurstellend, gezien de snelheid die we hadden. Het positieve is wel dat de snelheid in de auto zit."

Red Bull Racing moet nog onderzoeken of de auto van Verstappen niet te veel beschadigd is. Als er een versnellingsbak moet worden gewisseld, dan volgt er nog een gridstraf van vijf plaatsen voor de huidige leider in de WK-stand.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië begint zondag om 18.30 uur. Verstappen verdedigt in het kampioenschap een voorsprong van acht punten op Hamilton.