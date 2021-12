Max Verstappen was zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië onderweg naar de poleposition, maar door een fout in de laatste bocht moet hij de eerste startplaats toch aan titelrivaal Lewis Hamilton laten. De Limburger start nu als derde. De hele eerste startrij op het Jeddah Corniche Circuit is zondag voor Mercedes, omdat Valtteri Bottas tweede werd.

Hamilton had met nog een minuut te gaan in de kwalificatie in Djedda zijn tijd van 1.27,511 al op de klokken staan toen Verstappen onderweg ging voor zijn slotpoging. Die verliep lang uitstekend voor de Limburger. Met slechts de derde en laatste sector nog te gaan was hij 0,244 seconde sneller onderweg dan de tijd van zijn titelrivaal.

Maar in de laatste bocht ging het fout voor Verstappen. Bij het uitkomen van de bocht brak de Red Bull aan de achterkant uit, waardoor de WK-leider de muur raakte en zijn auto beschadigde.

Red Bull moet nog onderzoeken of de auto van Verstappen niet te veel beschadigd is. Als er een versnellingsbak moet worden gewisseld, dan volgt er nog een gridstraf van vijf plaatsen. Met zijn snelle slotronde toonde Verstappen wel aan dat zijn auto snel genoeg is om, mits er geen extra problemen aan het licht komen, ook zondag in de race de strijd aan te gaan met Hamilton en Bottas.

Uitslag kwalificatie 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.27,511

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,111

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,142

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,543

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,612

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,614

7. Lando Norris (McLaren): +0,669

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,931

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,136

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1,243

Red Bull sneller dan verwacht in Djedda

Vooraf leek de nieuw aangelegde baan in Saoedi-Arabië vooral de Mercedes goed te liggen, maar Verstappen toont tot nu toe dit weekend aan dat er ook genoeg snelheid in de Red Bull zit. Zeker over een ronde is de auto van de Nederlander rap, maar het is nog de vraag hoe de verhoudingen zondag over langere reeksen ronden liggen.

Verstappen verdedigt met nog twee races te gaan een voorsprong van acht punten op Hamilton. Na Saoedi-Arabië sluit de Formule 1 het wereldkampioenschap volgende week af in Abu Dhabi.

Leclerc rijdt vierde tijd

Charles Leclerc pakte de vierde startplaats. De Monegask crashte vrijdag in de tweede vrije training nog zwaar met zijn Ferrari, maar begint zondag op de tweede startrij naast Verstappen. Sergio Pérez reed in de tweede Red Bull naar de vijfde startplaats. Naast hem start Pierre Gasly in de AlphaTauri.

Op de vierde startrij staan Lando Norris in de McLaren en Yuki Tsunoda in de tweede AlphaTauri. De top tien word compleet gemaakt door Esteban Ocon in de Alpine en Antonio Giovinazzi met zijn Alfa Romeo.