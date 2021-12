Lewis Hamilton moet zich zaterdag kort voor de kwalificatie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië

bij de stewards op het Jeddah Corniche Circuit melden vanwege twee incidenten in de laatste vrije training. De titelconcurrent van Max Verstappen hangt een gridstraf boven het hoofd.

Hamilton zou in de derde vrije training dubbel gezwaaide gele vlaggen hebben genegeerd. Voor een soortgelijk vergrijp kreeg Verstappen bij de vorige race in Qatar nog een gridstraf van vijf plaatsen, al had dat plaats tijdens de kwalificatie.

Daarnaast zou Hamilton later in die laatste vrije training Nikita Mazepin in de weg hebben gezeten. Voor beide incidenten moet de zevenvoudig wereldkampioen zich komen verantwoorden.

Hamilton reed de tweede tijd achter Verstappen in de slottraining voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De kwalificatie begint zaterdag om 18.00 uur.

Het incident met de gele vlaggen gebeurde na 22 minuten in de slottraining. Die werden gezwaaid omdat Verstappen langzaam reed. Hamilton ging er op het oog vol gas langs, terwijl hij daar had moeten vertragen.

Verderop in de training reed de Brit langzaam na een snelle ronde, en hinderde daarbij Nikita Mazepin in de Haas. De aanstormende Rus moest een ontwijkende actie ondernemen om niet vol achterop de Mercedes van Hamilton te knallen.

De 24-jarige Verstappen verdedigt met nog twee races te gaan een voorsprong van acht punten op Hamilton. Na Saoedi-Arabië sluit de Formule 1 het wereldkampioenschap volgende week af in Abu Dhabi.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.