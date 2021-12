Max Verstappen heeft in de laatste training voor de Grand Prix van Soedi-Arabië de snelste tijd op de klokken gezet. De leider in de WK-stand bleef op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit zijn titelrivaal Lewis Hamilton met 0,214 seconde voor. De kwalificatie voor de voorlaatste race van het seizoen begint om 18.00 uur.

Verstappen reed zijn tijd van 1.28,100 op de rode softbanden. Hamilton kwam ook op die banden in actie, maar klokte zijn snelste tijd op de witte harde banden. Die tijd wist de Mercedes-coureur daarna niet meer te verbeteren. Niet lang na de vrije training kreeg Hamilton meer slecht nieuws: hij moet zich bij de stewards melden en krijgt mogelijk een gridstraf.

De derde tijd werd gereden door Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen. De Mexicaan moest wel ruim een halve seconde toegeven op zijn Red Bull-kopman. Valtteri Bottas reed in de tweede Mercedes de zesde tijd, op 0,919 van Verstappen. De Fin moest de beide AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Pierre Gasly voorlaten.

Verstappen reed in de training alleen op de softbanden. Hamilton reed in totaal negen rondes op de harde banden. Die banden heeft Verstappen vrijdag in de eerste vrije training al aan de tand gevoeld. Beide titelrivalen hebben van de witte banden, die in Djedda relatief snel zijn, nu nog één set over.

Tijden derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.28,100

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,214

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,529

4. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,541

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,615

6. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,919

7. Charles Leclerc (Ferrari): +1,001

8. Carlos Sainz (Ferrari): +1,049

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,077

10. Lando Norris (McLaren): +1,200

Leclerc weer de baan op na zware crash op vrijdag

Charles Leclerc herstelde zich van zijn stevige crash in de twee vrije training op vrijdag. De Monegask reed in zijn door zijn monteurs herstelde auto naar de zevende tijd.

Vooraf bleek dat zijn monocoque (waar de coureur in zit) en motor de klap hadden overleefd. Teamgenoot Carlos Sainz reed de achtste tijd. Esteban Ocon in de Alpine en Lando Norris in de McLaren maakten de top tien compleet.

De 24-jarige Verstappen verdedigt met nog twee races te gaan een voorsprong van acht punten op Hamilton. Na Saoedi-Arabië sluit de Formule 1 het wereldkampioenschap volgende week af in Abu Dhabi.