Charles Leclerc is schuldbewust na zijn crash in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur, die vrijdag hard in de bandenstapels klapte, wil de monteurs met een goed resultaat bedanken voor hun reparatiewerkzaamheden.

Leclerc had in de tweede trainingssessie de tiende tijd in handen en raakte in het slot van de sessie de controle over zijn Ferrari kwijt in de snelle bocht 22. De Monegask stapte ongedeerd uit, maar de training werd vanwege de schade aan het circuit en de auto niet hervat.

"Het spijt me voor het team, dat hard aan de slag moet om de auto zaterdag weer gereed te hebben", zei Leclerc, die na de crash nog uitgebreid werd onderzocht door de Formule 1-doktoren. "Het circuit is meedogenloos en er is geen ruimte voor fouten."

Terwijl Leclerc de tests bij de doktoren met succes doorstond, bogen de monteurs van Ferrari zich over de ogenschijnlijk flinke schade bij de Ferrari. Het team en Leclerc komen goed weg, want zowel het chassis als de motor is ongeschonden uit de crash gekomen. Daarmee ontkomt Leclerc aan een gridstraf.

Wel staan de monteurs van Ferrari voor de zware opgave om de auto vrijwel vanaf de grond af aan weer op te bouwen. "De dag eindigde zo niet zoals we hadden gewild. Maar ik ga er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen en het team op die manier te bedanken."

De Ferrari van Charles Leclerc was zwaar beschadigd. De Ferrari van Charles Leclerc was zwaar beschadigd. Foto: Getty Images

'De mogelijkheden zijn er'

Dat het chassis en de motor bruikbaar zijn, is een opsteker voor Leclerc en Ferrari. De Monegask is in een felle strijd verwikkeld met Lando Norris, die momenteel met één punt meer plek vijf in het rijderskampioenschap in handen heeft. Ook is Ferrari nog niet zeker van plek drie in het constructeurskampioenschap.

"Het positieve is dat we ons geplande programma hebben afgewerkt en alle tests hebben afgerond die we in onze twee sessies wilden afronden. De mogelijkheden zijn er en als we alles zaterdag samen kunnen laten komen, dan kunnen we een mooie dag hebben", aldus Leclerc.

Het Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië gaat zaterdag om 15.00 uur verder met de derde vrije training. De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit begint om 18.00 uur.