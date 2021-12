Met de snelste tijd in de eerste en tweede training leek het een zorgeloze vrijdag voor Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië. De Britse coureur van Mercedes maakte zich op het gloednieuwe circuit in Djedda echter behoorlijk zorgen om gevaarlijke situaties.

Tijdens de eerste twee trainingen gebeurde het meerdere malen dat Hamilton op de remmen moest om een tragere auto voor hem te ontwijken. "Dat is hier echt een stuk slechter dan op veel andere circuits. Het kan echt gevaarlijk worden", zegt Hamilton.

Er wordt dit jaar voor het eerst geracet in Djedda, waar speciaal voor de Formule 1 een stratencircuit is neergelegd. Door de vele flauwe bochten is de baan na Monza de snelste op de Formule 1-kalender.

"Het circuit is echt ongelooflijk snel", vindt Hamilton, die in de laatste twee races met Max Verstappen om de wereldtitel strijdt. "Er ligt ook heel veel grip. Als je eenmaal het juiste ritme gevonden hebt, dan is het echt een mooie baan."

Het circuit kent enkele 'blinde bochten' die met hekken zijn omgeven. Daardoor hebben auto's nauwelijks zicht op hun voorganger, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ferrari-coureur Charles Leclerc crashte tijdens de tweede training al hard in de muur bij zo'n blinde bocht. Hij kwam er zonder kleerscheuren van af.

Mercedes nog niet tevreden over één ronde

Hoewel Mercedes in beide vrije trainingen bovenaan stond, was het Duitse team nog niet tevreden met de snelheid over één ronde. "De longruns zagen er veelbelovend uit, maar in de kortere runs is er nog werk aan de winkel", zegt technisch directeur Andrew Shovlin.

"En dat is belangrijk, want de kwalificatie is hier cruciaal aangezien er moeilijk ingehaald kan worden. Het belangrijkste is in ieder geval dat er potentieel in de auto zit en dat er ruimte lijkt te zijn om te verbeteren. We kijken met vertrouwen naar de rest van het weekend."

Hamilton moet zondag voorkomen dat Verstappen achttien punten op hem uitloopt. Slaagt de zevenvoudig wereldkampioen daar niet in, dan is een Nederlandse wereldtitel een feit.