Max Verstappen was vrijdag redelijk tevreden na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De 24-jarige Nederlander, die dit weekend wereldkampioen kan worden, genoot van het razendsnelle circuit in Djedda, maar zag ook dat Red Bull nog wel snelheid moet zien te vinden.

"Over het algemeen is het een heel gaaf circuit met veel snelle bochten. Het is een leuk circuit om op te rijden", meldt Verstappen in een persbericht. "In de tweede training hadden we problemen om de banden op temperatuur te krijgen. We kijken op dit moment nog hoe dat kan."

"Tussen de eerste en de tweede vrije training hebben we wat dingen gewijzigd die niet helemaal goed uitpakten, maar hopelijk kunnen we morgen in de kwalificatie de juiste balans vinden. Zoals altijd op vrijdag zijn er dus nog een hoop punten waarop we kunnen verbeteren."

Verstappen eindigde in de tweede vrije training als vierde, achter Lewis Hamilton (eerste), Valtteri Bottas (tweede) en de verrassende nummer drie Pierre Gasly. In de eerste sessie eindigde de Red Bull-coureur als derde.

Verstappen: 'Zaterdag is alles mogelijk'

Verstappen denkt dat de kwalificatie op het krappe circuit weleens chaotisch zou kunnen verlopen. "Vanwege het drukke verkeer zal het moeilijk worden, maar tegelijkertijd is daardoor ook alles mogelijk. We gaan alles geven om het best mogelijke resultaat te behalen."

De kans dat Verstappen dit weekend wereldkampioen wordt, lijkt op voorhand niet heel groot. De Limburger moet achttien punten meer scoren dan Hamilton om zijn eerste titel in de koningsklasse van de autosport veilig te stellen.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië, die zondag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) wordt verreden, is de voorlaatste race van het jaar. Volgende week wordt het seizoen afgesloten met de slotrace in Abu Dhabi.