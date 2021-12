Lewis Hamilton heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië de snelste tijd gereden. WK-leider Max Verstappen klokte in zijn Red Bull de vierde tijd, op 0,195 seconde van zijn Britse titelrivaal. De training werd voortijdig afgebroken vanwege een harde crash van Charles Leclerc in de Ferrari.

Leclerc stapte ongedeerd uit nadat hij door een fout in de snelle bocht 22 van het Jeddah Corniche Circuit in de bandenstapels was geklapt. Als gevolg van de crash werd er met de rode vlag gezwaaid. Er was niet genoeg tijd meer om de zwaar beschadigde Ferrari van de Monegask weg te halen en de training nog te hervatten.

Alle pogingen om snelle tijden te rijden waren toen al geweest. Hamilton klokte in zijn Mercedes een 1.29,018. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas zat er nipt achter met een tijd die 0,061 seconde langzamer was. Beide Mercedes-coureurs reden hun snelste tijd op de mediumbanden. De rode softbanden werden door Hamilton en Bottas wel gebruikt, maar daarop waren ze niet sneller.

Verstappen klokte op de rode banden een 1.29,213. Ook de Nederlander had in eerste instantie moeite om zijn tijd te verbeteren op de softbanden. De Red Bull-coureur moest uiteindelijk Pierre Gasly in de AlphaTauri voorlaten. De Fransman was 0,081 seconde langzamer dan Hamilton.

Tijden tweede training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.29,018

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,061

3. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,081

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,195

5. Fernando Alonso (Alpine): +0,423

6. Esteban Ocon (Alpine): +0,537

7. Carlos Sainz (Ferrari): +0,571

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,579

9. Sergio Pérez (Red Bull): +0,750

10. Charles Leclerc (Ferrari): +0,754

Alpines net als in Qatar snel

Naast Gasly vielen ook de Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon op. Die reden respectievelijk de vijfde en zesde tijd. Bij de vorige race in Qatar kwam de Frans-Britse renstal ook al goed voor de dag.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam opnieuw niet in de buurt van de tijden van zijn kopman. De Mexicaan was 0,750 seconde langzamer dan de snelste tijd van Hamilton.

De 24-jarige Verstappen verdedigt met nog twee races te gaan een voorsprong van acht punten op Hamilton. Na Saoedi-Arabië sluit de Formule 1 het wereldkampioenschap volgende week af in Abu Dhabi.