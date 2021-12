Titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen zaten vrijdag in rondetijden dicht bij elkaar tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. WK-leider Verstappen moest 0,056 van een seconde toegeven op de zevenvoudig wereldkampioen in de Mercedes.

Verstappen begon de training met een lange reeks ronden op de harde band. Daarop noteerde de WK-leider continu snelle tijden. Zijn uiteindelijke snelste ronde van 1.29,842 klokte de Limburger daarna op de valreep op rode softbanden, maar wel op een set die al zeven ronden oud was. Lewis Hamilton klokte zijn snelste tijden op versere rode softbanden.

Mercedes-kopman Hamilton reed een 1.29,786 op het nagelnieuwe Jeddah Corniche Circuit. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas was derde met een tijd van 1.30,009.

Die vierde tijd in Djedda werd gereden door Pierre Gasly in de AlphaTauri. De Fransman was bijna een halve seconde langzamer dan Hamilton. Daarachter klokte Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo de vijfde tijd. De Italiaan verkast na dit seizoen naar de elektrische Formule E.

Tijden eerste training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.29,786

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,056

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,223

4. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,477

5. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,532

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,778

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,814

8. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,822

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,056

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,100

Pérez nog ver achter Verstappen

Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez wist zich niet aan de top van de tijdenlijst te melden. De Mexicaan kwam niet verder dan een tijd van 1.30,960, wat 1,1 seconde langzamer was dan zijn teammaat.

De 24-jarige Verstappen verdedigt met nog twee races te gaan een voorsprong van acht punten op Hamilton. Na Saoedi-Arabië sluit de Formule 1 het wereldkampioenschap volgende week af in Abu Dhabi.