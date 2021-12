De Formule 1 brengt bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië op diverse manieren een eerbetoon aan Frank Williams. De oprichter van renstal Williams overleed vorige week op 79-jarige leeftijd.

Alle teams zullen met de tekst Frank Williams op hun auto rijden. Onder meer Ferrari, Alfa Romeo en Williams delen vrijdag op sociale media beelden van de naam die op hun auto's prijkt.

Daarnaast zal er zondag een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Williams. De Brit gaf 35 jaar leiding aan de renstal, hoewel hij na een verkeersongeluk in Frankrijk sinds de jaren tachtig deels verlamd was en in een rolstoel zat.

Kort voor de start van de Grand Prix, na de opwarmronde, zal de FW07 een ereronde over het circuit rijden. Dat is de in 1979 ontworpen bolide van het team, waarmee twee wereldtitels bij de constructeurs werden gewonnen en waarmee coureur Alan Jones de titel pakte.

Russell wil Williams eren met goede race

De monteurs van het Britse team dragen rouwbanden en in de pitbox is een herdenkingsplek met een condoleanceregister ingericht. "Deze is voor Frank", schrijft Williams voorafgaand aan de eerste vrije training op het nieuwe circuit van Djedda.

"Het wordt een emotioneel weekend voor het hele team", aldus Williams-coureur George Russell. "We kijken ernaar uit om zo goed en snel mogelijk te racen ter ere van Frank. Dat zou hij zo willen. We gaan het zo goed mogelijk proberen te doen voor Frank en de familie Williams."

De Grand Prix in Saoedi-Arabië begint vrijdag om 14.30 uur met de eerste vrije training. De race staat zondag om 18.30 uur op het programma. Williams bezet momenteel de achtste plek in de WK-stand voor constructeurs, boven Alfa Romeo en Haas.