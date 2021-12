Max Verstappen heeft komend weekend in Saoedi-Arabië voor het eerst de kans om wereldkampioen Formule 1 te worden. Maar extra druk voelt de Nederlanders daags voor de race niet. "Ik weet van mezelf dat ik mijn best doe, en meer dan dat zit er toch niet in."

De Red Bull-coureur, die met twee races te gaan een voorsprong van acht punten verdedigt op Lewis Hamilton, vatte de situatie donderdag simpel samen: "Als ik een goeie auto heb, weet ik dat ik de race win. Als de auto niet goed genoeg is, dan gaat het 'm niet worden."

De 24-jarige Verstappen maakt de grootste kans op de titel als rivaal Hamilton weinig punten scoort of uitvalt. De Brit van Mercedes is de laatste races in vorm, maar het Jeddah Street Circuit lijkt vooraf een grotere uitdaging dan de circuits waarop de Formule 1 vooral in actie komt.

"Op een stratencircuit kan meer gebeuren dan op een normaal circuit", stelde Verstappen. De Limburger rijdt dan ook met de titel in het achterhoofd. "Ik ga natuurlijk wel proberen om de race te winnen, maar het belangrijkste is dat ik na Abu Dhabi nog bovenaan sta."

De coureurs gaan op de baan in Djedda vooral het grote onbekende in. "We weten echt niet hoe het gaat zijn hier, en hoeveel grip er in de bochten is. Daar gaat veel van afhangen", legde de WK-leider uit.

"Het is op het oog best vloeiend, zonder grote remzones. Maar de dynamiek van een baan kan heel anders worden als er meer of minder grip is. Dat gaat hier vooral in de bochtige eerste sector een verschil maken. In Qatar was er uiteindelijk ook veel meer grip dan ik had verwacht."

'Waren niet altijd snel genoeg'

Na een druk schema van drie races op rij kregen de teams tussen Qatar en Saoedi-Arabië een weekend rust. Daardoor was er voor de coureurs en de technici ook meer tijd voor de voorbereiding, al moeten daar volgens Verstappen geen wonderen van worden verwacht.

"Ik denk dat we de afgelopen races met de afstelling al wel redelijk goed zaten, maar we waren gewoon niet altijd snel genoeg", blikte hij terug op de races in Brazilië en Qatar. "Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Maar je hebt soms tijdens weekenden het gevoel: nu hebben we echt een goeie afstelling, en dat het er dan toch niet uitkomt."

Meer tijd om voor te bereiden gaat daar niet per se bij helpen. "Uiteindelijk ligt het meer aan het circuit zelf. De ene baan past gewoon beter bij onze auto dan de andere."

Tijdschema GP van Saoedi-Arabië: Vrijdag 14.30-15.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 18.00-19.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 18.00-19.00 uur: Kwalificatie

Zondag 18.30 uur: Race

Nieuwe motor levert Verstappen weinig op

Het Jeddah Corniche Circuit wordt door de lange rechte stukken vooral omschreven als een 'Mercedes-baan', ook omdat Hamilton de verse motor die op Interlagos voor het eerst in actie kwam weer in de auto heeft. Daar kunnen Red Bull en Honda niet echt iets speciaals tegenover zetten.

"Wij hebben geen piek in vermogen zoals Mercedes dat heeft met een nieuwe motor. Onze motor is vrij constant gedurende de hele levensduur, dus we schieten niet heel veel op met een motorwissel", verklaarde Verstappen. "Er zijn ook geen vraagtekens over de betrouwbaarheid. Ik weet wat ik heb qua motoren en daar moeten we het normaal gesproken mee kunnen doen."