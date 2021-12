Lewis Hamilton heeft geen last van spanning richting de ontknoping van de zinderende titelstrijd met Max Verstappen. Met nog twee Grands Prix te gaan moet de zevenvoudig wereldkampioen een achterstand van acht punten goedmaken op de Nederlandse WK-leider, te beginnen komend weekend in Saoedi-Arabië.

"Ik ben relaxter dan ooit tevoren", zei Hamilton donderdag op zijn persconferentie in Djedda. "Ik weet nog hoe het was bij mijn eerste titelstrijd en zelfs bij de tweede en derde. De slapeloze nachten en al dat soort zaken."

"Ik ben blij om weer in de auto te kunnen stappen en dankbaar dat we nog twee races te gaan hebben om het uit te vechten", vervolgde Hamilton, die in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 wereldkampioen werd. "Het team werkt er keihard aan en ik voel me prima."

Voor Hamilton is de strijd met Verstappen anders dan andere jaren. Voorheen kwam de concurrentie uit zijn eigen team Mercedes. "We hebben nu twee teams die ongelooflijk dicht bij elkaar zitten. En het is ook anders omdat we als team op onbekend terrein zijn. Niemand heeft ooit acht titels gewonnen, niet op rij als team of als coureur."

Lewis Hamilton maakte een ontspannen indruk in Saoedi-Arabië.

Hamilton voelt zich 'niet comfortabel' in Saoedi-Arabië

Hamilton sprak zich in Saoedi-Arabië net als twee weken geleden in Qatar uit over de mensenrechtensituatie in het land. Zo is homoseksualiteit in Saoedi-Arabië strafbaar. "Of ik me hier comfortabel voel? Dat zou ik niet zeggen", aldus Hamilton, die opnieuw met een helm in de kleuren van de regenboog rijdt.

"Het is niet mijn keuze om hier te racen. Die keuze heeft de sport gemaakt. Er moeten hier veranderingen komen. Daarom moeten we daarvoor bewustzijn creëren als we hier zijn. En daarom droeg ik de regenbooghelm in Qatar en zal ik die de komende twee races ook dragen."

Hamilton kan komende zondag mogelijk al de strijd om het kampioenschap verloren hebben van Verstappen. Als de Nederlander de race wint en Hamilton als zevende of lager eindigt, is Verstappen voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen.

De race op Jeddah Corniche Circuit begint zondag om 18.30 uur.