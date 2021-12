Na een lang titelgevecht trok Lewis Hamilton zondag toch aan het kortste eind: Max Verstappen is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. Deze vijf factoren hielpen de Nederlander aan zijn eerste wereldtitel.

Factor 1: De voorbereiding

"Dit waren zeker de beste wintertests tot nu toe", zegt Verstappen in maart, na de testdagen in Bahrein. "Maar dat biedt natuurlijk geen garanties." Red Bull laat in de voorbereiding zien de zaakjes goed op orde te hebben.

De grote vraag is hoe de auto's omgaan met de regelwijzigingen, waardoor vooral de vloer is ingeperkt. De auto's van Hamilton en Verstappen hebben een verschillend concept, waarbij de Mercedes vooral aan de achterkant veel dichter op het asfalt staat dan de Red Bull. De auto's met zogeheten lage rake - de Mercedes en de Aston Martin - worden ogenschijnlijk het hardst getroffen door de opgelegde veranderingen aan de vloer.

Daardoor ontstaat al tijdens de wintertests het beeld dat vooral de tot dan toe dominante Mercedes wat van de normaliter sterke wegligging is kwijtgeraakt. De Red Bull ligt duidelijk beter op het asfalt. Bovendien maakt de nieuwe Honda-motor indruk.



Om kosten te besparen in coronatijd worden de auto's van 2021 grotendeels opnieuw gebruikt. Er mogen beperkte veranderingen worden doorgevoerd, waarbij Red Bull vooral de achterwielophanging van de auto onder handen neemt. Het is een van de ingrepen waardoor de RB16B van Verstappen een auto wordt waarmee hij kan winnen. Dat blijkt al als hij in de openingsrace in Bahrein duidelijk de snelste is.

Max Verstappen oogt snel en solide tijdens de wintertests in Bahrein. Max Verstappen oogt snel en solide tijdens de wintertests in Bahrein. Foto: Getty Images

Factor 2: Winnen op Mercedes-banen

Hoewel Verstappen en Red Bull sterk aan het seizoen beginnen, is Mercedes in de derde en vierde race in respectievelijk Portimão en Barcelona al sneller. Hierdoor ontstaat het beeld dat Verstappen het Hamilton, net als in eerdere jaren, slechts op specifieke circuits moeilijk kan maken.

Het tegendeel wordt bewezen in de vijfde en zesde race van het seizoen. Op het stratencircuit in Bakoe - normaal Mercedes-territorium - is Verstappen de snelste (al gooit een klapband roet in het eten). Twee weken later pakt de Nederlander poleposition in Frankrijk, een circuit waarop Mercedes steevast dominant was.

Een dag later rijdt Verstappen met een sterke strategie naar de zege. Dat Red Bull Mercedes op dit soort circuits écht kan aftroeven, is het definitieve bewijs dat Verstappen mee kan doen om de titel.

Verstappen praat na over zijn beslissende inhaalactie ten opzichte van Hamilton in Frankrijk. Verstappen praat na over zijn beslissende inhaalactie ten opzichte van Hamilton in Frankrijk. Foto: Getty Images

Factor 3: Meester in schade beperken

Verstappen loopt dit seizoen nogal wat punten mis door incidenten. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn uiteraard de crash op Silverstone, de startcrash in Hongarije en de klapband in Bakoe. Maar er zijn ook veel momenten waarop de Nederlander de schade juist weet te beperken. Vooral door tweede te worden. Dat doet hij maar liefst acht keer.

In bijvoorbeeld Portugal en Spanje is de Mercedes duidelijk de snellere auto, maar weet Verstappen wel Valtteri Bottas voor te blijven. In Spanje pakt hij bovendien nog een extra puntje dankzij de de snelste rondetijd.

Hetzelfde lukt hem in Brazilië en in Qatar, ook twee circuits waarop de Mercedes duidelijk de betere auto is. In Rusland rijdt Verstappen naar de tweede plaats door slim te opereren in de chaotische slotfase. Hetzelfde doet de 24-jarige coureur in Turkije, waar hij zich neerlegt bij het feit dat Bottas de race wint. Zonder te veel risico te nemen voor Hamilton over de streep komen is belangrijker.

Deze staaltjes van schade beperken zorgen er mede voor dat Verstappen dat Verstappen zijn eerste wereldtitel kan bijschrijven.

Hamilton moet blij zijn met de zege in Rusland, maar had de achteraan startende Verstappen niet meer naast zich verwacht. Hamilton moet blij zijn met de zege in Rusland, maar had de achteraan startende Verstappen niet meer naast zich verwacht. Foto: Getty Images

Factor 4: Het maximale uit het materiaal halen

"Als de auto snel genoeg is, word ik wereldkampioen", laat Verstappen tijdens het seizoen optekenen. Het is misschien een lastige uitspraak voor sportpuristen, maar het materiaal speelt nu eenmaal een cruciale rol in de Formule 1.

Maar als het materiaal in orde is, weegt ook nog altijd zwaar mee wat de coureur met het materiaal doet. Goed starten, kwalificatierondjes zonder fouten, sterke inhaalacties, goed met de banden omgaan: het blijft mensenwerk. In achting genomen dat de Mercedes over het hele seizoen genomen nipt iets sneller is dan de Red Bull, moet wel geconcludeerd worden dat Verstappen het maximale uit zijn materiaal heeft geperst.

De Nederlander is een coureur met de kwaliteiten om wereldkampioen te worden, en Red Bull heeft hem een auto gegeven die snel genoeg is om dat ook daadwerkelijk te doen. Maar daarvoor moet hij wel een paar keer tot het uiterste gaan. In de slotrace komt dat op een ultieme manier tot uiting als Hamilton duidelijk de snellere auto heeft, maar Verstappen niet van opgeven weet en in de absolute slotfase na een safetycarsituatie Hamilton onverwacht nog inhaalt en zich wereldkampioen mag noemen.

Verstappens kwalificatierondje in Saoedi-Arabië liep uiteindelijk slecht af, maar het was hét voorbeeld van hoe de wereldkampioen zijn auto over het circuit kan sleuren. Verstappens kwalificatierondje in Saoedi-Arabië liep uiteindelijk slecht af, maar het was hét voorbeeld van hoe de wereldkampioen zijn auto over het circuit kan sleuren. Foto: Getty Images

Factor 5: De betrouwbaarheid van de auto en motor

Jarenlang is Verstappen geplaagd door problemen, waardoor hij meer dan eens de auto rokend langs de kant van de baan moest zetten. Zeker in de jaren dat Red Bull met Renault samenwerkte, was het kommer en kwel.

Sinds Honda in 2019 onderdeel van het team werd, is de betrouwbaarheid zienderogen toegenomen. Vorig jaar had Verstappen nog drie uitvalbeurten die het gevolg waren van technische panne. In 2021 geeft de Honda-krachtbron geen kik en blijft ook de rest van de auto naar behoren werken. Want hoe cruciaal het is om ook in de laatste ronde nog mee te doen, bleek in de slotrace als nooit tevoren.

De combinatie Red Bull-Honda bleek dit seizoen van graniet. De combinatie Red Bull-Honda bleek dit seizoen van graniet. Foto: Getty Images