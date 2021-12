Christian Horner is ervan overtuigd dat Max Verstappen in de finale van het Formule 1-seizoen met de wereldtitel aan de haal gaat. Volgens de teambaas van Red Bull Racing is zijn coureur mentaal in staat om de strijd met rivaal Lewis Hamilton te winnen.

"Lewis komt continu met plaagstootjes of provocaties, maar het mooie aan Max is dat het hem helemaal niets doet. Hij is wie hij is. Hij rijdt snel en wil daarna naar huis om op zijn PlayStation te spelen. Zo simpel is het", zegt Horner in een interview met The Telegraph.

"Hij rijdt zoals Tyson Fury (de Britse bokskampioen, red.) vecht: met zijn hart. Hij geeft alles. En als je hem neerslaat, staat hij weer op. Hij heeft altijd dat brandende verlangen. Ik zou er mijn geld op durven zetten dat Max bij zijn eerste snelle ronde in Saoedi-Arabië de snelste van allemaal is."

WK-leider Verstappen zag zijn voorsprong op Hamilton tijdens de laatste raceweekenden slinken tot acht punten. De Formule 1-coureurs rijden zondag in Saoedi-Arabië de voorlaatste Grand Prix van 2021. Volgende week zondag volgt in Abu Dhabi de slotrace.

Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan nek aan nek in de strijd om de wereldtitel. Foto: EPA

'Deze wereldtitel zou alles overtreffen'

De 48-jarige Horner zou een wereldtitel van Verstappen de mooiste vinden die hij bij Red Bull heeft meegemaakt, vooral vanwege de rivaliteit met Mercedes. De twee topteams, en dan met name teambazen Horner en Toto Wolff, lagen dit seizoen regelmatig met elkaar overhoop.

"Vooral vanwege de intensiteit zou een wereldtitel alles overtreffen. Het is nu heel anders dan bijvoorbeeld tussen 2010 en 2013, toen Sebastian Vettel vier keer wereldkampioen werd bij ons. Toen streden we met Ferrari of McLaren en werden er na de race altijd handen geschud", aldus Horner.

"Het was toen anders. Nu worden er naast de baan spelletjes gespeeld. Misschien zijn we daar een beetje naïef in geweest, want voor ons draait het puur om wat er op de baan gebeurt. We moeten ons verdedigen als we worden aangevallen."

Het belangrijke raceweekend in Saoedi-Arabië begint vrijdag om 14.30 uur met de eerste vrije training. De start van de Grand Prix is zondag om 18.30 uur.