Nico Rosberg denkt dat de ervaring van Lewis Hamilton de doorslag gaat geven in de spannende strijd met Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander leidt in de WK-stand, maar de voorsprong op zijn Britse concurrent is met nog twee races te gaan slechts acht punten.

"Vanuit emotie zeg ik Lewis. Zijn ervaring spreekt in zijn voordeel. Het is wel een sensationele strijd en het ligt nog helemaal open", antwoordt de 36-jarige Rosberg dinsdag in gesprek met Sportbuzzer op de vraag wie hij denkt dat de wereldtitel pakt.

Er staan dit seizoen nog twee Grands Prix op het programma: in Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december). Verstappen heeft het voordeel van de voorsprong, maar Hamilton won de laatste twee races, waardoor het gat al is verkleind van 21 naar 8 punten.

"Het is zeker niet makkelijk voor Max, want het is de eerste keer dat hij in zo'n situatie zit", vindt Rosberg. "En dan is hij ook nog met de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden in een strijd verwikkeld. Wat dat betreft verdient hij nu al het grootste respect. Hij is mentaal ook erg sterk."

'Je moet profiteren als Lewis zijn zwakke fases heeft'

Volgens Rosberg zijn er voor Verstappen wel degelijk mogelijkheden om Hamilton te verslaan. "Je moet profiteren als Lewis zijn zwakke fases heeft, wanneer hij een beetje motivatie of zijn hoofd verliest. Dan moet je vol in de aanval. Je moet altijd zo veel mogelijk punten pakken, want Lewis komt altijd terug."

Rosberg werd in 2016 wereldkampioen door Hamilton nipt achter zich te houden. Het verschil tussen beide Mercedes-coureurs was vijf punten. "Elke keer als ik Lewis zie winnen, wordt het duidelijker waarom het niet zo makkelijk voor me was om hem te verslaan."

Verstappen en Hamilton vervolgen hun strijd komend weekend in Saoedi-Arabië. De eerste vrije training staat gepland op vrijdag van 14.30 uur tot 15.30 uur (Nederlandse tijd). De race begint zondag om 18.30 uur.