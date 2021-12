De Formule 1 strijkt komend weekend voor het eerst in de historie neer in Saoedi-Arabië, waar de voorlaatste race van het seizoen op het programma staat. Op het stratencircuit van Djedda kan Max Verstappen in theorie wereldkampioen worden. Bekijk hier het tijdschema (Nederlandse tijden) van het Grand Prix-weekend.

Tijdschema GP van Saoedi-Arabië: Vrijdag 14.30-15.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 18.00-19.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 18.00-19.00 uur: Kwalificatie

Zondag 18.30 uur: Race

WK-leider Verstappen heeft een voorsprong van acht punten op concurrent Lewis Hamilton (351,5 om 343,5). Als Verstappen de race wint en Hamilton als zevende of lager eindigt, is de Nederlander voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen. Op 12 december staat de slotrace in Abu Dhabi op het programma.