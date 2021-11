Richard Verschoor is per direct zijn stoeltje in de Formule 2 kwijt. De twintigjarige coureur reed dit seizoen bij het Nederlandse team MP Motorsport.

"Helaas eindigt hier het seizoen voor mij. Door een gebrek aan budget zal ik niet in de Formule 2 blijven", schrijft Verschoor maandag op Twitter.

"Geld is altijd mijn grootste rivaal geweest en nu ben ik er door verslagen. Maar aan de andere kant: als de ene deur sluit, zal een andere opengaan", kijkt hij uit naar nieuwe uitdagingen.

Verschoor mist door zijn afscheid de komende twee Grand Prix-weekenden in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar het seizoen wordt beslist. Met 55 punten bezet hij de tiende plaats in het klassement van de opstapklasse voor de Formule 1.

Verschoor won dit seizoen een race op Silverstone, dat was meteen ook de enige podiumplaats van het jaar. De voorgaande twee jaren reed hij voor MP Motorsport in de Formule 3. Hij werd achtereenvolgens dertiende en negende in het eindklassement.

De Australiër Jack Doohan en de Fransman Clément Novalak vormen in de twee Arabische races het coureursduo van MP Motorsport. Beiden zijn afkomstig uit de Formule 3. Doohan is de zoon van voormalig motorcoureur Mick Doohan.

Naast Verschoor is er met Bent Viscaal nog een Nederlander actief in de Formule 2. De coureur van het Italiaanse Trident staat vijftiende in het klassement.