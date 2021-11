Formule 1-icoon Frank Williams is zondag overleden. De Britse oprichter van het Williams-team is 79 jaar geworden.

"Nadat hij vrijdag in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is Sir Frank vanmorgen vredig heengegaan in het bijzijn van zijn familie", schrijft het team van Williams in een verklaring.

Frank Williams gaf 35 jaar leiding aan het Formule 1-team en is daarmee de langstzittende teambaas ooit. In totaal was hij vijftig jaar actief in de koningsklasse van de autosport.

Na een korte carrière als coureur richtte hij in 1966 Frank Williams Racing Cars op. De renstal maakt sinds 1977 deel uit van de Formule 1 en is met zestien wereldtitels (negen bij de constructeurs en zeven bij de coureurs) een van de succesvolste teams in de Formule 1-geschiedenis.

De Formule 1 reageert bedroefd op het overlijden van de invloedrijke oud-teambaas. "Zijn nalatenschap is onmetelijk. Hij zal voor altijd deel uitmaken van de Formule 1 en zal enorm gemist worden", staat in een reactie.

Williams zat sinds 1986 in rolstoel

Sinds 1986 zat Williams in een rolstoel, nadat hij verlamd was geraakt bij een auto-ongeluk nabij circuit Paul Ricard in Frankrijk. Toch bleef hij tot 2012 leiding geven aan het team, tot zijn dochter Claire het overnam.

In 2020 moest zij plaatsmaken voor de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Daardoor kreeg het team voor het eerst sinds de oprichting een eigenaar die niet aan de familie Williams gelieerd was.

Williams was met name in de jaren tachtig en negentig erg succesvol. Onder anderen Nigel Mansell, Damon Hill, Alan Prost, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Jacques Villeneuve en Alan Jones reden voor het team. De laatste jaren behoort de renstal tot de achterhoede.

"Frank was uniek en zijn soort en een echte pionier", zegt Williams' nieuwe CEO Jost Capito in een verklaring. "Ondanks flinke tegenslagen in zijn leven, leidde hij het team naar zestien wereldtitels waarmee we een van de succesvolste teams in de geschiedenis van de sport zijn."

"Integriteit, teamwork, een sterke onafhankelijkheid en vastberadenheid waren kenmerkend voor hem. Deze waarden zullen de basis blijven vormen voor ons team. We racen met trots onder zijn naam."