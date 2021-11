Lewis Hamilton merkt dat hij in zijn zenuwslopende strijd met Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1 meer dan ooit op zijn hoede is. De Brit van Mercedes neemt op dit moment liever het zekere voor het onzekere bij duels met andere coureurs.

"Je moet gewoon heel, heel erg op je hoede zijn op de baan. Ik ben nu waakzamer dan ik ooit ben geweest", zegt de 36-jarige Hamilton woensdag in een interview met verschillende media, waaronder Motorsport.com.

"In plaats van iemand het voordeel van de twijfel te geven, moet je er altijd op voorbereid zijn dat je een touché moet voorkomen. Zelfs als dat betekent dat je even van de baan gaat, want uiteindelijk draait het erom dat je de finishlijn haalt."

Hamilton en Verstappen vochten dit seizoen al vele duels uit en dat ging niet altijd goed. Bij de Grands Prix in Groot-Brittannië (uitvalbeurt Verstappen na clash met Hamilton) en Italië (Verstappen tikte Hamilton aan en belandde met zijn auto op de Mercedes van zijn concurrent) kwamen de twee rivalen in aanraking met elkaar.

Onlangs beklaagde Mercedes zich nog over de manier waarop Verstappen zijn positie verdedigde toen Hamilton hem in de Grand Prix van Brazilië wilde inhalen. De Nederlander werd niet bestraft door de stewards en ook een herzieningsverzoek van Mercedes werd niet gehonoreerd.

Op Monza ging het mis bij een duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Foto: AFP

'Ik denk dat ik in de meeste scenario's netjes heb gereden'

Hamilton kiest, zeker nu de apotheose nadert, liever het zekere voor het onzekere. "Als je eigenwijs bent en je blijft volharden, dan staat je een crash te wachten. Ik probeer nu gewoon zo veel mogelijk om botsingen te voorkomen. Ik denk dat ik in de meeste scenario's best netjes heb gereden. Het ligt er ook aan met wie je in een duel verwikkeld bent."

De zevenvoudig wereldkampioen zegt dat hij later gezien wil worden als de persoon die altijd netjes was op de baan en wil vooral niet herinnerd worden als de coureur die zijn overwinningen behaalde door andere coureurs uit te schakelen. Hamilton zegt dat zijn vader hem dat vroeger al duidelijk maakte in zijn opvoeding.

"Als kind ben ik zowel op school als op de baan gepest en we wilden de pesters op de juiste manier verslaan", zegt hij. "Niet door een crash te veroorzaken, want dan kunnen ze zeggen dat dat de reden was dat je won. Ik wil de puurste coureur zijn die er bestaat door met snelheid, hard werken en vastberadenheid succesvol te zijn."

Met nog twee Grands Prix te gaan is de spanning in de strijd om de wereldtitel nog om te snijden. Verstappen gaat aan de leiding in de WK-stand, maar zijn voorsprong bedraagt nog maar acht punten. De volgende race is op zondag 5 december in Saoedi-Arabië. Een week later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi.