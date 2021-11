Red Bull-teambaas Christian Horner is lovend over de start van Max Verstappen in de Grand Prix van Qatar. Mede door een sterke openingsronde eindigde Verstappen als tweede in Doha, waardoor hij de schade in het WK-klassement beperkt hield.

"De inhaalacties van Max in de eerste ronde waren prachtig, zijn eerste twee bochten waren echt sensationeel", zegt Horner op de website van Red Bull Racing.

Verstappen kende twee weken geleden in Mexico al een uitstekende start door vanaf de derde plek de leiding te nemen. Zondag in Qatar deed hij dat nog eens dunnetjes over.

De 24-jarige Limburger moest door een gridstraf op de zevende plek beginnen, maar rukte al in de eerste ronde op naar de vierde plaats. Dat deed hij door in de eerste ronde als enige de binnenbocht te kiezen en zo enkele coureurs achter zich te laten.

Na vijf rondes had Verstappen ook Pierre Gasly en Fernando Alonso ingehaald. De Red Bull-coureur kon zijn van poleposition gestarte concurrent Lewis Hamilton in het vervolg van de race niet serieus bedreigen en zag de Brit tot op acht punten naderen in de WK-stand.

"Het was een belangrijke dag vandaag", zei Horner. "En hoewel Mercedes de snellere auto had op dit circuit, konden we in de tweede en derde stint iets dichterbij komen. Dat Max ook nog een punt voor de snelste ronde pakte, is bemoedigend."

Red Bull nadert Mercedes in strijd om constructeurstitel

Doordat Sergio Pérez in Qatar vierde werd, verkleinde Red Bull de achterstand op Mercedes in het constructeurskampioenschap tot vijf punten. "Er komen twee hele spannende races aan, waar nog alles op het spel staat", blikte de Britse teambaas vooruit op het seizoensslot.

"We gaan hard werken om de auto zo goed mogelijk te verbeteren. Dan zullen we zien waartoe dat leidt in Saoedi-Arabië."

Horner kreeg in Qatar een officiële waarschuwing van de FIA, omdat hij een marshal had bekritiseerd vanwege de gridstraf van Verstappen. De teambaas moet daarnaast in februari meedoen aan een marshaltraining. "Volgens mij is het gewoon een marshal die op eigen houtje met zijn gele vlaggen zwaait", had Horner gezegd.

De Brit bood de marshal zondag zijn excuses aan en beloofde ook publiekelijk zijn verontschuldigen aan te bieden. Dat deed hij op de website van het team.

"Ik wil graag duidelijk maken dat de marshals geweldig werk doen. Onze sport zou zonder deze vrijwilligers niet kunnen bestaan. Als iemand zich aangevallen voelt door wat ik heb gezegd, dan bied ik mijn excuses aan. Ik was gefrustreerd door de beslissing en dat had niets met een individu te maken."