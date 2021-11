Volgens teambaas Toto Wolff is Lewis Hamilton strijdvaardiger dan ooit. Met zijn zege in de Grand Prix van Qatar liep de coureur van Mercedes zondag verder in op WK-leider Max Verstappen.

"Ze hebben de leeuw in Lewis wakker gemaakt in Interlagos", zei Wolff na de zege van Hamilton in Qatar. Daarmee doelde de teambaas van Mercedes op de diskwalificatie van zijn coureur vlak voor de sprintrace op het Braziliaanse circuit wegens een afwijking in de achtervleugel.

Ondanks zijn straf wist Hamilton de GP van Brazilië te winnen en zondag voegde de Brit daar in Qatar een nieuwe zege aan toe. "Lewis is koelbloedig en zit erbovenop", zei Wolff.

"Dit is de beste versie van Lewis. We hebben in het verleden gezien waar hij toe in staat is", verwees de Oostenrijkse teambaas naar de zeven wereldtitels van zijn coureur. "Als hij met tegenslag te maken krijgt, dan stijgt hij naar een niveau waar hij superkrachten kan oproepen."

Volgens Wolff gebruikte Mercedes nieuwe motor niet in Qatar

Na de GP van Qatar heeft Verstappen nog maar acht punten voorsprong op Hamilton. Er zijn nog twee races te gaan: de GP van Saoedi-Arabië op 5 december en een week later de GP van de Verenigde Arabische Emiraten.

In Saoedi-Arabië werd nog nooit eerder geracet. "Het lijkt een goed circuit voor Lewis, vooral door het lange rechte stuk", schatte Wolff in. "Maar we hebben dit jaar vaker gezien dat een race heel anders kan verlopen dan gedacht."

Mercedes zei dit jaar lange tijd dat Red Bull over een betere auto beschikt, maar sinds een motorupdate in Brazilië liggen de verhoudingen anders. "We nemen onze pittige motor mee naar Saoedi-Arabië", zei Wolff. "Hier in Qatar hebben we die niet gebruikt."