Fernando Alonso is zielsgelukkig dat hij er zondag in Qatar in slaagde om na zeer lange tijd weer op het podium te eindigen in een Formule 1-race. De tweevoudig wereldkampioen werd knap derde achter Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Alonso moest 105 races wachten tot hij het podium voor de 98e keer in zijn loopbaan mocht betreden. De laatste keer was in 2014, toen hij namens Ferrari als derde eindigde tijdens de Grand Prix van China.

"Deze trofee betekent heel veel voor me. Een carrière verloopt altijd met pieken en dalen, er zijn goede en slechte momenten, maar ik ben er altijd in blijven geloven", zei de veertigjarige Alonso in Qatar tegen Sky Sports.

"Je hele leven moet in het teken staan van Formule 1. Trainen, testen, de simulator in en racen: we doen het allemaal vanuit de passie en liefde voor de sport. Voor momenten als deze."

Alonso had al een beetje het gevoel dat een podiumplaats er dit seizoen een keer in zou kunnen zitten. "Je weet nooit hoe volgend jaar eruitziet, dus ik ben blij dat het er nu van is gekomen. Wie weet of we volgend jaar ook weer zo sterk zijn."

Fernando Alonso stond in 2014 voor de laatste keer op het podium. Fernando Alonso stond in 2014 voor de laatste keer op het podium. Foto: Getty Images

'Het zegt veel dat ik hier met Max en Lewis sta'

Dat Alonso het podium op het Losail International Circuit deelde met winnaar Hamilton en nummer twee Verstappen, maakte de prestatie extra speciaal voor de Spanjaard van Alpine.

"Met alle respect voor de overige coureurs: dat ik hier met Max en Lewis op het podium stond, betekent dat we een race hebben gereden die min of meer normaal is verlopen", legde hij uit.

"Soms wordt een podium bepaald doordat er iets groots is gebeurd tijdens de race. Maar vandaag hebben we de derde plek echt zelf verdiend."

Alonso was dit seizoen met een vierde plek in Hongarije al eens dicht in de buurt van de top drie. Het Formule 1-seizoen telt nog twee races, waarvan de eerste over twee weken in Saoedi-Arabië op het programma staat.