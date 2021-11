Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zondag van de wedstrijdleiding een officiële waarschuwing gekregen. De Engelsman haalde voor de Grand Prix van Qatar uit naar de FIA omdat hij niet te spreken was over de gridstraf van vijf plaatsen die zijn coureur Max Verstappen kreeg.

Verstappen incasseerde die straf omdat hij in de slotronde van de kwalificatie zaterdag vol doorreed terwijl een baancommissaris met een dubbele gele vlag zwaaide. De communicatie tussen de baancommissaris en de wedstrijdleider leek daarbij niet optimaal te verlopen.

Horner was niet blij met de straf: "Dit is een cruciale klap voor ons in het kampioenschap", zei de teambaas van Verstappen. "Volgens mij is het gewoon een marshal die op eigen houtje met zijn vlaggen zwaait. Hij is niet geïnstrueerd door de FIA, die geen controle heeft over de marshals. Zo simpel is het."

Volgens de wedstrijdleiding heeft Horner met zijn uitspraken de regel verbroken waarin staat dat er geen uitspraken mogen worden gedaan die de FIA of de leden beschadigen. De Brit moest zich na de race in Qatar melden bij de stewards en kreeg dus een straf.

Volgens de verklaring van de FIA bood Horner in zijn gesprek met de stewards aan om zijn excuses aan te bieden aan de betreffende marshal en om in de media uit te leggen dat hij niemand wilde beledigen. Ook zal hij volgend jaar februari meedoen aan het internationale stewardprogramma van de FIA.

Verstappen wist de schade van zijn gridstraf zondag te beperken. De Nederlander werd tweede achter winnaar en titelrivaal Lewis Hamilton, die won vanaf poleposition. Verstappen heeft met nog twee races te gaan een voorsprong van acht punten op de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes.