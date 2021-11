Max Verstappen was door zijn gridstraf extra gemotiveerd om een goede race te rijden in Qatar. De Red Bull Racing-rijder moest rivaal Lewis Hamilton voor zich dulden, maar is vooral blij dat hij de schade kon beperken en kijkt uit naar de seizoensontknoping.

Verstappen viel door zijn gridstraf terug van de tweede naar de zevende plek op de startopstelling. Hij ontving die straf omdat hij tijdens de kwalificatie een dubbele gele vlag had genegeerd.

"Door al dat gedoe was ik extra gemotiveerd", zei de 24-jarige Verstappen bij Ziggo Sport. "Maar mij krijgen ze sowieso niet klein. Die eerste ronde was heel belangrijk en daarna lag ik heel snel tweede. Maar toen was al wel duidelijk dat Hamilton veel te snel was."

Verstappen reed onbedreigd naar de tweede plek en klokte ook nog de snelste raceronde, waarmee hij een extra WK-punt veroverde. "Daar was ik wel heel blij mee", vervolgde Verstappen, die vertrouwen blijft houden in het veroveren van de wereldtitel.

"Over de hele race waren we natuurlijk nog wel te langzaam, maar ik geef nooit op en dat ga ik ook niet tegen het eind van het seizoen doen. We staan nog altijd aan kop en we gaan alles geven."

Het resultaat in Qatar betekent dat Verstappen als WK-leider nog een marge van acht punten heeft ten opzichte van Hamilton. Er staan nog twee races op het programma, waarvan de eerste over twee weken in Saoedi-Arabië is.