Max Verstappen kan leven met zijn tweede plek in de Grand Prix van Qatar. De Red Bull Racing-rijder moest rivaal Lewis Hamilton voor zich dulden, maar is vooral blij dat hij de schade kon beperken en kijkt uit naar de seizoensontknoping.

Na de kwalificatie sprak Verstappen, die wegens een gridstraf uiteindelijk vanaf plek vijf moest starten, al de verwachting uit dat hij Hamilton geen partij zou kunnen bieden. Tijdens de race pakte hij een extra punt door de snelste ronde te rijden.

"Gelukkig had ik een goede start. Ik was snel terug op de tweede plek en het was mooi dat ik uiteindelijk de snelste ronde reed", zei Verstappen in een eerste reactie op het Losail International Circuit.

"Dit is een leuk en snel circuit, waarop mijn banden zich vrij goed hielden. Het wordt dit seizoen moeilijk tot het einde, maar dat is ook mooi en spannend. Ik voel me goed."

Het resultaat in Qatar betekent dat Verstappen als WK-leider nog een marge van acht punten heeft ten opzichte van Hamilton. Er staan nog twee races op het programma, waarvan de eerste over twee weken in Saoedi-Arabië is.