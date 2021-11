Lewis Hamilton is na zijn tweede zege op rij vol vertrouwen dat hij de spannende WK-strijd met Max Verstappen in zijn voordeel kan beslissen. De Brit won zondag de Grand Prix van Qatar en verkleinde de achterstand op de Nederlandse WK-leider tot acht punten.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Ik voel me goed, zelfs beter dan ooit. Ik ben superblij met hoe de auto nu is. Ik ben klaar voor de komende twee races", zie Hamilton na zijn zege in Qatar. De laatste twee Grands Prix zijn in Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december).

De 36-jarige Hamilton vertrok vanaf poleposition op het Losail International Circuit en reed onbedreigd naar de overwinning. WK-leider Verstappen eindigde ondanks een gridstraf van vijf plekken als tweede en pakte ook het extra punt voor de snelste raceronde.

"De straffen (naast Verstappen moest ook Valtteri Bottas naar achteren op de grid, red.) maakten de race vandaag natuurlijk een stuk makkelijk voor mij", aldus Hamilton. "Ik heb eigenlijk geen moment het gevoel gehad dat ik echt bedreigd werd. Ik sloeg meteen een gaatje na de start en daarna was het zaak om die voorsprong te consolideren."

Lewis Hamilton heeft weer volop zicht op de wereldtitel. Lewis Hamilton heeft weer volop zicht op de wereldtitel. Foto: Pro Shots

'Geweldig om zoveel punten in te lopen'

Hamilton boekte zondag zijn achtste overwinning van dit seizoen en de 102e uit zijn carrière. Door zijn zeges in Brazilië en Qatar is zijn achterstand op Verstappen in de WK-stand in twee weken verkleind van negentien naar acht punten.

"De laatste twee races zijn fantastisch geweest", zei Hamilton. "Het is geweldig dat we zoveel punten zijn ingelopen. Maar ik heb geen tijd om dat te vieren. Ik zal me volgende week alweer melden bij het team en ga morgen gewoon weer trainen."

"Red Bull is nog steeds heel snel, dat kon je vandaag weer zien met de snelste raceronde voor Max. Dus we weten dat we keihard moeten werken. Maar ik heb een positief gevoel over de laatste twee races, ik kijk uit naar de strijd."