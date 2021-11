Lewis Hamilton kijkt uit naar de laatste twee races van het Formule 1-seizoen en de strijd om de wereldtitel met Max Verstappen. De Brit won zondag de Grand Prix van Qatar en verkleinde de achterstand tot acht punten.

"Ik voel me goed nu, zelfs beter dan ooit. Ik ben superblij met hoe de auto nu is. Ik ben klaar voor de komende twee races", zie Hamilton vlak na zijn zege in Qatar. De laatste twee Grands Prix zijn in Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december).

De 36-jarige Hamilton vertrok in Qatar vanaf poleposition en reed onbedreigd naar de overwinning. WK-leider Verstappen eindigde ondanks een gridstraf van vijf plekken als tweede en pakte ook het extra punt voor de snelste raceronde.

"Het was een eenzame race. Ik vind het natuurlijk leuk om de strijd aan te gaan en er alles uit te halen, maar we hadden deze punten echt nodig vandaag. Ik wil later de beelden van deze race zien om te kijken wat er achter me is gebeurd", aldus Hamilton.

Hamilton boekte in Qatar zijn 8e overwinning van dit seizoen en de 102e uit zijn carrière.