Max Verstappen heeft zondag in de Grand Prix van Qatar de schade weten te beperken met een tweede plaats achter winnaar Lewis Hamilton. De leider in de WK-stand moest na een gridstraf van de zevende startplaats komen, maar werkte zich snel naar voren. Zijn voorsprong is met twee races te gaan wel geslonken van veertien naar acht punten.

De Nederlander reed in de slotfase de snelste raceronde en zorgde er zo voor dat Hamilton met zijn zege zes punten inliep. Door een virtual safetycar in de laatste paar ronden kon de Mercedes-kopman daar niets meer aan veranderen.

Fernando Alonso pakte in de Alpine verrassend de derde plaats. De Spanjaard, die ook van die positie was vertrokken, profiteerde van een strategische misser van Red Bull met Sergio Pérez. De Mexicaan ging voor een tweede pitstop, terwijl Alonso slechts één stop maakte en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Het was voor Alonso zijn eerste podiumplaats sinds 2014.

Met de tweede plaats hield Verstappen zijn reeks vast waarin hij altijd eerste of tweede wordt dit seizoen als hem in de race niets overkomt. Voor Hamilton was het de zevende zege van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen kan in de laatste twee races nog gelijk komen met Verstappen, die al negen zeges heeft in 2021.

Na de race in Qatar volgen nog Grands Prix in Saoedi-Arabië over twee weken en Abu Dhabi een week daarna. In Saoedi-Arabië heeft Verstappen voor het eerst de kans om wereldkampioen te worden. Dan moet de Limburger achttien punten uitlopen. Dan kan bijvoorbeeld met een scenario waarin hij wint en Hamilton niet hoger finisht dan zevende.

Hamilton bleef uit de problemen bij de start, Verstappen rukte snel op Hamilton bleef uit de problemen bij de start, Verstappen rukte snel op Foto: Getty Images

Verstappen maakt gridstraf met sterke start snel goed

Verstappen kwam uitstekend weg van de zevende startplaats. Na een krappe lijn in de eerste bocht en een ontwijkende actie in de tweede bocht om niet door Alonso van de baan gereden te worden, kwam de Limburger de eerste ronde als vierde door.

De als tweede gestarte Pierre Gasly maakte in de AlphaTauri vervolgens snel plaats voor de kopman van het moederteam, waarna Verstappen ook snel voorbij Alonso kon. De Limburger kon zijn vizier richten op leider Hamilton, die bij de start vanaf pole uit de problemen was gebleven.

Hamilton te snel voor Verstappen

Beide titelrivalen waren op de mediumbanden vertrokken. Op dat rubber kon Verstappen Hamilton niet bij houden. De zevenvoudig wereldkampioen trok vrij eenvoudig een gat dat opliep richting de tien seconden. Verstappen dook daarom in de zeventiende ronde naar binnen voor een set harde banden. Mercedes haalde Hamilton de ronde daarop ook binnen.

Terwijl de twee titelkandidaten wegliepen bij de rest van het veld, werkte Pérez zich naar voren. De Mexicaan was goed weg bij de start en kwam daarbij ook voorbij Bottas, die vanaf de zesde plaats terugviel buiten de top tien. Nadat de Fin wakker was geschud begon hij ook op te klimmen.

Door het snelheidsvoordeel van hun auto’s ten opzichte van de coureurs om hen heen, vochten de beide tweede coureurs al snel om de uiteindelijke plaats. Die leek te worden beslist door een lekke band van Bottas, die later zelfs uitviel.

Lewis Hamilton maakt zijn eerste pitstop Lewis Hamilton maakt zijn eerste pitstop Foto: Getty Images

Verstappen moet zich richten op snelste rondetijd

Vooraan bleek Verstappen ook op de harde band weinig te kunnen uitrichten tegen Hamilton. Daar veranderde niets aan toen beide coureurs rond de veertigste ronde naar de mediumbanden wisselden. Verstappen moest zich vooral richten op het rijden van de snelste ronde om Hamilton zo niet nog verder in te laten lopen.

Red Bull had Pérez tegelijkertijd binnengehaald met Verstappen voor een tweede stop. Dat bleek achteraf een ongelukkige keuze, waarmee het team een vrijwel zekere derde plaats voor de Mexicaan weggooide. Alonso bleef buiten en kon de opstomende Pérez mede dankzij de late Virtual Safetycar achter zich houden.

In de slotfase zette Verstappen inderdaad de snelste tijd op de klokken om zo een extra WK-punt te pakken. De Nederlander maakte gebruik van het grote gat achter hem om tijdens de Virtual Safetycar nog eens een stop te maken voor een set softbanden. Daarop klokte hij een 1.23,196. Door de late stop van Red Bull kon Mercedes niet meer reageren.