Lewis Hamilton wil ook in de resterende twee Grands Prix van dit Formule 1-seizoen met een regenbooghelm racen. De zevenvoudig wereldkampioen draagt de helm dit weekend in Qatar voor het eerst.

"Het is belangrijk voor mij om mensen die niet overal gelijke rechten hebben te blijven steunen", zegt de concurrent van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel tegen Motorsport.com. "Ik blijft de helm hoogstwaarschijnlijk ook de laatste twee races dragen. In ieder geval volgende week."

Hamilton draagt een helm in regenboogkleuren om daarmee de gelijkheid van alle mensen te onderstrepen. De Brit van Mercedes toonde hem vrijdag voor het eerst in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Qatar.

Hamilton wil de lhbtiq+-gemeenschap in Qatar steunen, omdat die in het land nog steeds geen gelijke rechten heeft en wordt geconfronteerd met beperkingen. Zo is seks tussen personen met hetzelfde geslacht er nog altijd strafbaar.

De regenbooghelm waarmee Lewis Hamilton de Grand Prix in Qatar en ook de laatste twee races gaat rijden. Foto: EPA

'We moeten er de aandacht op vestigen als we hier zijn'

Afgelopen donderdag sprak Hamilton zich ook al uit over de situatie in Qatar, waar mannen en vrouwen geen gelijke rechten hebben en arbeidsmigranten worden uitgebuit.

Een recent rapport van een mensenrechtenorganisatie meldde vijftig doden en meer dan vijfhonderd gewonden in 2020 bij de bouw van stadions en infrastructuur voor het WK voetbal, dat volgend jaar in Qatar wordt gehouden. "Als wij hier zijn, moeten we er de aandacht op vestigen", vindt Hamilton.

De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Het Formule 1-seizoen wordt afgesloten met races in Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december).